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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडजन्माष्टमी पर नोएडा में ट्रैफिक अलर्ट! 2500 पुलिसकर्मी तैनात, जानें डायवर्जन प्लान

जन्माष्टमी पर नोएडा में ट्रैफिक अलर्ट! 2500 पुलिसकर्मी तैनात, जानें डायवर्जन प्लान

Krishna Janmashtami 2026 Celebration: नोएडा में जन्माष्टमी पर पुलिस ने विशेष ट्रैफिक प्लान बनाया है. जिसमें साढ़े पांच सौ से अधिक ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ ही 2500 से अधिक पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 03 Sep 2026 01:35 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के नोएडा में जन्माष्टमी को लेकर पुलिस और प्रशासन ने ट्रैफिक को लेकर विशेष इंतजाम किये हैं. जिसमें ट्रैफिक कंट्रोल के लिए 12 टीएसआई के साथ ही  8 एसीपी की भी ड्यूटी लगाईं है. इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने के हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है. जिससे लोग किसी भी समस्या पर कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकेंगे.

नोएडा में डीसीपी ट्रैफिक अभय मिश्रा के मुताबिक,लोगों को दिक्कत न हो इसके लिए ट्रैफिक के विशेष इंतजाम किये गए हैं. तकरीबन साधे पांच सौ ट्रैफिक सिपाही की ड्यूटी लगाई गयी है. वर्कशॉप में उन्हें उनकी ड्यूटी को लेकर ब्रीफ भी किया गया है.

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ट्रैफिक डायवर्ट किया गया 

जन्माष्टमी पर शहर में दो प्रमुख मंदिर इस्कॉन और सनातन मंदिर में श्रद्धालु जुटते हैं, यहां बड़े वाहनों की मनाही रहेगी पूरी तरह. राहगीरों के लिए डायवर्जन प्लान लागू कर दिया गया है. वे निर्धारति रूट का इस्तेमाल करेंगे. इसके अलावा प्रमुख चौराहों और भीड़-भाद वाले स्थानों पर पुलिस भी तैनात रहेगी. लगातार जोन प्रभारी भी निगरानी करेंगे.

सुरक्षा व्यवस्था में 2500 से अधिक पुलिस कर्मी तैनात 

जन्माष्टमी के मौके पर कानून व्यवस्था को लेकर भी पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. जॉइंट पुलिस कमिश्नर राजीव नारायण मिश्र के मुताबिक सभी डीसीपी और थाना प्रभारियों ने समारोह स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को परखा है. सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी होगी. श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए 2500 से अधिक पुलिस कर्मी लगाए गए हैं. वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी निर्धारित स्थानों पर ही की जाएगी. उन्होंने नागरिकों से सहयोग की अपील की है. उन्होंने बताया कि निगरानी के लिए सादा वर्दी में पुरुष और महिला पुलिस कर्मी भी लगातार ड्यूटी पर रहेंगे.

उधर मंदिर प्रबंधन ने भी श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए विशेष इंतजाम किए हैं. परिसर में अत्यधिक भीड़ न हो और सभी आराम से दर्शन कर सकें इसके इंतजाम भी किए गए हैं. इसके अलावा मंदिर ने भी अपने वालंटियर्स को अलर्ट रखा है.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 03 Sep 2026 01:07 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Janmashtami 2026 Krishna Janmashtami 2026
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