उत्तर प्रदेश के जालौन में उरई कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब प्रेम संबंध में धोखा मिलने से आहत एक महिला बीएसएनएल कार्यालय परिसर में लगे करीब 150 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गई. महिला अपने प्रेमी से शादी कराने की मांग पर अड़ी रही. करीब तीन घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद प्रेमी के मौके पर पहुंचने और समझाने पर वह सुरक्षित नीचे उतर आई.

इस दौरान भारी भीड़ वहां जमा हो गयी, किसी ने पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर बनाकर वायरल कर दिया. जबतक युवती नीचे नहीं उतर आई, तब तब सभी के हाथ-पाँव फूले रहे.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, एट थाना क्षेत्र के पिरौना गांव निवासी आरती कुशवाहा का उरई कोतवाली क्षेत्र के शिवपुरी निवासी आसिफ अंसारी से पिछले लगभग 10 वर्षों से प्रेम संबंध था. आरती की पहली शादी चमारी गांव निवासी राहुल कुशवाहा से हुई थी, लेकिन पति की मौत के बाद परिवार ने उसकी दूसरी शादी अमीटा गांव में कर दी. इसके बावजूद आरती अपने पुराने प्रेमी आसिफ को नहीं भूल पाई.

बताया जा रहा है कि गुरुवार को आरती अचानक उरई स्थित बीएसएनएल कार्यालय पहुंची और वहां लगे टावर पर चढ़ गई. महिला को टावर पर चढ़ा देख मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए. काफी देर तक अधिकारियों ने महिला को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह प्रेमी आसिफ को बुलाने और उससे शादी कराने की मांग पर अड़ी रही.

मौके पर प्रेमी को बुलाया गया

करीब तीन घंटे तक तेज धूप में टावर पर बैठी महिला को देखने के लिए सैकड़ों लोग जमा रहे. लोग मोबाइल से वीडियो बनाते नजर आए. बाद में पुलिस ने प्रेमी आसिफ को मौके पर बुलाया. उसके पहुंचने और बातचीत करने के बाद आरती नीचे उतरने को तैयार हुई. नीचे आते ही वह आसिफ से लिपटकर रोने लगी. महिला ने आरोप लगाया कि आसिफ ने उसे हमेशा अपने साथ रहने का भरोसा दिया था, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदल गईं. वहीं आसिफ ने भी दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध होने की बात स्वीकार की. पुलिस दोनों को कोतवाली ले गई है और पूरे मामले की जांच की जा रही.

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