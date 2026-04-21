जालौन में दोहरे हत्याकांड के सनसनी, जमीन के विवाद में चली गोली; दो भाईयों की मौत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पुलिस जांच में जुटी, गांव में दहशत का माहौल.

उत्तर प्रदेश के जालौन में सोमवार शाम को जमीन बंटवारे को लेकर हुए एक पारिवारिक विवाद ने खूनी रूप ले लिया. यह मामला रामपुरा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर जागीर गांव के पास अन्देला मड़ैया का है. इस दोहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. विवाद इतना बढ़ गया कि एक भाई ने दूसरे भाई को गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पिता और परिजनों ने आरोपी भाई को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. घटना में एक ही परिवार के दो भाइयों की मौत हो गई.

जानकारी के मुताबिक, रामपुरा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर जागीर निवासी जयनारायण चतुर्वेदी के परिवार में जमीन के बंटवारे को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था. सोमवार को खेत पर इसी बात को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो धीरे-धीरे हिंसक झगड़े में बदल गई. बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान मझले भाई अल्लू उर्फ जितेंद्र ने गुस्से में आकर अपने बड़े भाई कैलाश पर तमंचे से गोली चला दी. गोली लगने से कैलाश गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़े और उनकी मौत हो गई.

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एक ही परिवार के दो चिराग बुझे

बड़े भाई की हत्या से परिवार में कोहराम मच गया. इस दौरान मृतक कैलाश के पिता जयनारायण चतुर्वेदी और अन्य परिजनों, जिनमें छोटे भाई भी शामिल था, सभी ने आरोपी अल्लू उर्फ जितेंद्र पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल अल्लू की भी मौके पर ही मौत हो गई. इस तरह जमीन विवाद ने एक ही परिवार के दो चिराग बुझा दिए. घटना के बाद खेत में दोनों भाइयों के शव लहूलुहान हालत में पड़े मिले, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी.

दोहरे हत्याकांड से गांव में दहशत

दोहरे हत्याकांड की सूचना मिलते ही रामपुरा थाना पुलिस, फोरेंसिक टीम और जालौन पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह मौके पर पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए. पुलिस अधीक्षक जालौन विनय कुमार सिंह ने बताया कि रामपुरा थाना क्षेत्र के अन्देला मड़ैया में पारिवारिक विवाद के चलते अल्लू उर्फ जितेंद्र ने अपने सगे भाई कैलाश को तमंचे से गोली मार दी, जिससे कैलाश की मौत हो गई. इसके बाद पिता जयनारायण चतुर्वेदी और मृतक के बच्चों ने आरोपी पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे आरोपी की भी मृत्यु हो गई.

उन्होंने बताया कि घटना में शामिल लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. दोनों शवों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की गहनता से जांच की जा रही है. घटना के बाद पूरे गांव में शोक और दहशत का माहौल है. पुलिस ने एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया है. अधिकारियों के अनुसार फिलहाल स्थिति सामान्य है, लेकिन मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है.

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