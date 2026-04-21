हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडजालौन में दोहरे हत्याकांड के सनसनी, जमीन के विवाद में चली गोली; दो भाईयों की मौत

जालौन में दोहरे हत्याकांड के सनसनी, जमीन के विवाद में चली गोली; दो भाईयों की मौत

UP News: जालौन के एक परिवार में जमीन के बंटवारे को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था. सोमवार को खेत पर इसी बात को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच कहासुनी हिंसक झगड़े में बदल गई.

By : प्रवीण द्विवेदी, जालौन | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 21 Apr 2026 10:43 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • पुलिस जांच में जुटी, गांव में दहशत का माहौल.

उत्तर प्रदेश के जालौन में सोमवार शाम को जमीन बंटवारे को लेकर हुए एक पारिवारिक विवाद ने खूनी रूप ले लिया. यह मामला रामपुरा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर जागीर गांव के पास अन्देला मड़ैया का है. इस दोहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. विवाद इतना बढ़ गया कि एक भाई ने दूसरे भाई को गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पिता और परिजनों ने आरोपी भाई को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. घटना में एक ही परिवार के दो भाइयों की मौत हो गई.

जानकारी के मुताबिक, रामपुरा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर जागीर निवासी जयनारायण चतुर्वेदी के परिवार में जमीन के बंटवारे को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था. सोमवार को खेत पर इसी बात को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो धीरे-धीरे हिंसक झगड़े में बदल गई. बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान मझले भाई अल्लू उर्फ जितेंद्र ने गुस्से में आकर अपने बड़े भाई कैलाश पर तमंचे से गोली चला दी. गोली लगने से कैलाश गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़े और उनकी मौत हो गई.

कुरुक्षेत्र में तीन साल की बेटी की हत्या करने के बाद दंपति ने की आत्महत्या, घर में मिले शव

एक ही परिवार के दो चिराग बुझे

बड़े भाई की हत्या से परिवार में कोहराम मच गया. इस दौरान मृतक कैलाश के पिता जयनारायण चतुर्वेदी और अन्य परिजनों, जिनमें छोटे भाई भी शामिल था, सभी ने आरोपी अल्लू उर्फ जितेंद्र पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल अल्लू की भी मौके पर ही मौत हो गई. इस तरह जमीन विवाद ने एक ही परिवार के दो चिराग बुझा दिए. घटना के बाद खेत में दोनों भाइयों के शव लहूलुहान हालत में पड़े मिले, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी.

दोहरे हत्याकांड से गांव में दहशत

दोहरे हत्याकांड की सूचना मिलते ही रामपुरा थाना पुलिस, फोरेंसिक टीम और जालौन पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह मौके पर पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए. पुलिस अधीक्षक जालौन विनय कुमार सिंह ने बताया कि रामपुरा थाना क्षेत्र के अन्देला मड़ैया में पारिवारिक विवाद के चलते अल्लू उर्फ जितेंद्र ने अपने सगे भाई कैलाश को तमंचे से गोली मार दी, जिससे कैलाश की मौत हो गई. इसके बाद पिता जयनारायण चतुर्वेदी और मृतक के बच्चों ने आरोपी पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे आरोपी की भी मृत्यु हो गई.

उन्होंने बताया कि घटना में शामिल लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. दोनों शवों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की गहनता से जांच की जा रही है. घटना के बाद पूरे गांव में शोक और दहशत का माहौल है. पुलिस ने एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया है. अधिकारियों के अनुसार फिलहाल स्थिति सामान्य है, लेकिन मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है.

प्रेम-प्रसंग से नाराज पिता बना हैवान! नाबालिग बेटी की गला घोंटकर की हत्या, जलाया चेहरा

और पढ़ें
Published at : 21 Apr 2026 10:43 AM (IST)
Tags :
MURDER UTTAR PRADESH NEWS Jaluan News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'एक नहीं बार-बार झूठ बोलो का पाठ...', BJP की जनाक्रोश महिला पदयात्रा पर अखिलेश यादव का पलटवार
'एक नहीं बार-बार झूठ बोलो का पाठ...', BJP की जनाक्रोश महिला पदयात्रा पर अखिलेश यादव का पलटवार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जालौन में दोहरे हत्याकांड के सनसनी, जमीन के विवाद में चली गोली; दो भाईयों की मौत
जालौन में दोहरे हत्याकांड के सनसनी, जमीन के विवाद में चली गोली; दो भाईयों की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी में 12वीं मंजिल पर लगी भयानक आग, बाल-बाल बचा परिवार
ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी में 12वीं मंजिल पर लगी भयानक आग, बाल-बाल बचा परिवार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव ने बढ़ाई अपनी 'साईकिल' की रफ्तार, किसानों पर है सपा का खास फोकस
पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव ने बढ़ाई अपनी 'साईकिल' की रफ्तार, किसानों पर है सपा का खास फोकस
Advertisement

वीडियोज

Bollywood: क्या कपूर खानदान में फिर आएगी खुशखबरी? | Khabar Filmy Hain | Alia Bhatt
Sansani: इंटरनेशनल मंच पर... ट्रंप को खुला चैलेंज ! | Iran-israel war update
Chitra Tripathi: ईरान का 'मालिक' कौन? | Trump | Hormuz | China | Netanyahu | Breaking
Prayagraj Viral Video: क्या रसूख के नशे में चूर इन थार सवारों पर लगेगी लगाम? | UP | Breaking
Pratima Mishra: शांति का शिप डूबा, होर्मुज में संकट गहराया! | Bharat Ki Baat | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Hungary PM Remark: ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच जेल जा सकते हैं बेंजामिन नेतन्याहू! इस देश के नए PM ने कर दिया अरेस्ट करने का ऐलान
ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच जेल जा सकते हैं बेंजामिन नेतन्याहू! इस देश के नए PM ने कर दिया अरेस्ट करने का ऐलान
बिहार
CM सम्राट चौधरी का नाम लेकर तेज प्रताप यादव ने दिया बड़ा बयान, 'हमने लगातार कहा है कि…'
CM सम्राट चौधरी का नाम लेकर तेज प्रताप यादव ने दिया बड़ा बयान, 'हमने लगातार कहा है कि…'
विश्व
सऊदी अरब के एक फैसले ने कर दिया पाकिस्तान का 14000 करोड़ का नुकसान, दोस्त ने क्यों किया ऐसा?
सऊदी अरब के एक फैसले ने कर दिया पाकिस्तान का 14000 करोड़ का नुकसान, दोस्त ने क्यों किया ऐसा?
क्रिकेट
Tilak Varma Century: सबसे तेज शतक... तिलक वर्मा ने रचा इतिहास; 101 रन बनाकर इन रिकॉर्ड्स की उड़ाई धज्जियां
सबसे तेज शतक... तिलक वर्मा ने रचा इतिहास; 101 रन बनाकर इन रिकॉर्ड्स की उड़ाई धज्जियां
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 33: 'भूत बंगला' के आगे भी ‘धुरंधर 2’ का क्रेज नहीं हो रहा कम, 5वें मंडे छाप डालें करोड़ों, होश उड़ा देगा 33 दिनों का कलेक्शन
'भूत बंगला' के आगे भी ‘धुरंधर 2’ का क्रेज नहीं हो रहा कम, 5वें मंडे छाप डालें करोड़ों
विश्व
कृपाण, चाकू और गन.... जर्मनी के गुरुद्वारे में हुई खूनी झड़प में 11 लोग घायल, क्या है पूरा मामला
कृपाण, चाकू और गन.... जर्मनी के गुरुद्वारे में हुई खूनी झड़प में 11 लोग घायल, क्या है पूरा मामला
एग्रीकल्चर
Low Cost Farming Tips: सिर्फ 5000 हजार रुपये से कर सकते हैं इन फसलों की खेती, हर महीने होगा तगड़ा मुनाफा
सिर्फ 5000 हजार रुपये से कर सकते हैं इन फसलों की खेती, हर महीने होगा तगड़ा मुनाफा
ऑटो
सिंगल चार्ज में 1520 KM रेंज, दुनिया के पहले खास ब्रेकिंग सिस्टम वाली इस EV की क्या है कीमत?
सिंगल चार्ज में 1520 KM रेंज, दुनिया के पहले खास ब्रेकिंग सिस्टम वाली इस EV की क्या है कीमत?
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget