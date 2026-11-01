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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडजालौन में अधिवक्ता की अपहरण के बाद हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार

जालौन में अधिवक्ता की अपहरण के बाद हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार

जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र में कालपी बार संघ के अध्यक्ष और अधिवक्ता गयादीन अहिरवार की अपहरण के बाद हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By : प्रवीण द्विवेदी, जालौन |  Updated at : 01 Nov 2026 09:42 PM (IST)
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जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र में कालपी बार संघ के अध्यक्ष और अधिवक्ता गयादीन अहिरवार की अपहरण के बाद हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों की निशानदेही पर अधिवक्ता का शव कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र से बरामद किया गया है. शुरुआती जांच में जमीन विवाद को हत्या की वजह माना जा रहा है.

दरअसल, अधिवक्ता गयादीन अहिरवार को बीते दिन फाइल के संबंध में फोन कर कालपी के दुर्गा मंदिर चौराहे पर बुलाया गया था. आरोप है कि वहां पहुंचे कार सवार लोगों ने उनका अपहरण कर लिया. काफी समय तक उनके वापस नहीं लौटने और अपहरण की जानकारी मिलने के बाद परिजन परेशान हो गए. इसके बाद उन्होंने पुलिस को पूरे मामले की शिकायत दी.

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परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया और अधिवक्ता की तलाश शुरू कर दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीमों ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की.

पूरी रात जांच के बाद तीन आरोपी गिरफ्तार

जालौन के पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि उन्होंने खुद घटनास्थल का निरीक्षण किया और पुलिस की विभिन्न टीमों ने पूरी रात सीसीटीवी कैमरों की जांच की. जांच के दौरान मिली जानकारी और कार्रवाई के आधार पर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

आरोपियों से पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर अधिवक्ता गयादीन अहिरवार का शव कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र से बरामद किया गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की है. अधिकारियों के मुताबिक, मामले में गिरफ्तार आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है, ताकि वारदात से जुड़े अन्य तथ्यों का पता लगाया जा सके.

जमीन विवाद को लेकर हत्या की आशंका

पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत के अनुसार, शुरुआती जांच में इस हत्याकांड के पीछे जमीन विवाद की बात सामने आई है. आशंका है कि इसी विवाद को लेकर अधिवक्ता की हत्या की गई. हालांकि, घटना की पूरी वजह, हत्या की परिस्थितियों और आरोपियों की भूमिका को लेकर पुलिस की जांच जारी है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि वारदात को किस तरह अंजाम दिया गया और इसमें गिरफ्तार तीन आरोपियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं है.

शव मिलने से परिजनों में मचा हड़कंप

अधिवक्ता गयादीन अहिरवार का शव कानपुर में मिलने की खबर से उनके परिजनों में हड़कंप मच गया. अपहरण के बाद से ही परिवार के लोग उनकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन शव बरामद होने की सूचना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. कालपी बार संघ के अध्यक्ष की हत्या की खबर से स्थानीय अधिवक्ता समुदाय में भी शोक और आक्रोश का माहौल है. मृतक के साथी अधिवक्ता देवेंद्र कुमार और अमर सिंह के साथ ही उनके बेटे हर्ष मित्रा ने भी मामले को लेकर अपनी बात रखी है.

पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी

फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर हत्या की वजह और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं का खुलासा किया जाएगा.

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Published at : 01 Nov 2026 09:36 PM (IST)
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