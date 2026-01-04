बहू से अफेयर..! जालौन में नाजायज संबंध छिपाने के लिए भाई ने किया छोटे का भाई का कत्ल

जालौन पुलिस ने एक हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने इस हत्याकांड में मृतक के बड़े भाई को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि आरोपी बड़े भाई ने प्रेम संबंधों को छिपाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया. आरोपी से सख्त पूछताछ के बाद वारदात में इस्तेमाल की कुल्हाड़ी और खून से सने जूते व कपड़े बरामद किए गए और विधिक कार्रवाई की गई.



दरअसल, 30 दिसंबर 2025 को कोतवाली जालौन में मिली एक तहरीर के आधार पर हरिनारायण पाल उर्फ कल्लू उर्फ पटालम की हत्या को लेकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था. कोतवाली जालौन पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आया कि मृतक के अपने ही बड़े भाई पप्पू उर्फ पुजारी उर्फ गोमती प्रसाद (52 वर्ष), पुत्र सुखलाल ने अपने छोटे भाई पटालम की हत्या की है.

पूछताछ में आरोपी ने कबूला जुर्म

पूछताछ के दौरान आरोपी पप्पू ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया उसकी शादी नहीं हुई थी. उसका छोटा भाई पटालम शराब का आदी था और अपनी जमीन बेच चुका था. इसके बाद पप्पू ने पटालम की पत्नी और बच्चों को अपने घर में रख लिया था. धीरे-धीरे पटालम की पत्नी के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ने लगीं.

आरोपी को अपनी पत्नी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा

आरोपी ने पुलिस को बताया कि घटना से करीब एक सप्ताह पहले, पटालम ने पप्पू को अपनी पत्नी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके बाद उन दोनों में झगड़ा हुआ. इसके बाद पटालम कभी-कभार ही घर आता था. पटालम की गांव के श्यामचरन से अच्छी दोस्ती थी और वह उसके साथ ही रहता और शराब पीता था. इसके बाद, पप्पू ने सोचा कि किसी दिन पटालम उसके साथ कोई दुर्घटना न कर दे. इस डर और अपने रिश्ते को जारी रखने के लिए उसने पटालम को मारकर श्यामचरन और छोटेलाल को फंसाने की योजना बनाई.

नशे की हालत में आरोपी ने किया कत्ल

29 दिसंबर की शाम उसे गांव वालों ने बताया कि पटालम शराब के नशे में ठेके के पीछे रोड पुदलया पर लेटा है. रात करीब 9:30 बजे, पप्पू ने योजनाबद्ध तरीके से वहां जाकर नशे में धुत पटालम को पकड़ा और अपने साथ लाई कुल्हाड़ी से उसके बाईं गर्दन पर वार कर दिया. इसके बाद उसने पटालम के शव को घसीटकर सड़क के दूसरी तरफ एक गड्ढे में डाल दिया.

मृतक के दोस्त को फंसाने की थी साजिश

वहीं, हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी को वह घर ले गया और घर के पिछवाड़े में दबा दिया. खून से सने कपड़ों को साबुन से धो दिया, हालांकि जूतों पर लगे खून के छींटे साफ नहीं कर पाया. पुलिस के अनुसार, पप्पू ने अपने बयान में कहा कि उसका इरादा पटालम के दोस्त श्यामचरन और उसके भाई छोटेलाल को फंसाकर, पटालम की पत्नी को पत्नी की तरह रखने के लिए आजाद हो जाना था.