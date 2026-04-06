जालौन में मिला सास और दामाद का सड़ा-गला शव, 3 साल से था प्रेम प्रसंग, मौके से जहरीली दवा बरामद

उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में उस समय सनसनी फैल गई जब खेत में सड़े-गले हालत में महिला और युवक के शव बरामद हुए. पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों मृतक आपस में सास और दामाद थे और पिछले तीन वर्षों से उनके बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था. पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से मामले की जांच कर रही है.

घटना कालपी कोतवाली क्षेत्र के लुहरगांव की है, जहां एक किसान ने खेत से तेज दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और खेत में पड़े दो सड़े-गले शव बरामद किए. शवों की हालत काफी खराब थी, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि मौत कई दिन पहले हो चुकी थी.

तीन साल से चल रहा था प्रेम-प्रसंग

पुलिस ने शवों की शिनाख्त 34 वर्षीय प्रमोद साहू निवासी लुहरगांव और 42 वर्षीय पूनम निवासी बबीना के रूप में की. जांच में सामने आया कि दोनों आपस में सास और दामाद थे. दोनों के परिवार गुरुग्राम में मजदूरी करते थे और वहीं मेलजोल के दौरान दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हुआ था.

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच करीब तीन साल से प्रेम संबंध था. बताया जा रहा है कि महिला 27 मार्च से लापता थी. इस संबंध में महिला के पति ने उसकी गुमशुदगी का मुकदमा भी दर्ज कराया था. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि दोनों जालौन कब और कैसे पहुंचे.

पुलिस ने बरामद किए जहरीली दवा के पैकेट

पुलिस ने घटनास्थल से एक बाइक, कीटनाशक दवा और सल्फास की गोलियों के कई पैकेट बरामद किए हैं. इससे दोनों द्वारा आत्महत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि पुलिस ने हत्या की संभावना से भी इंकार नहीं किया है.

घटना की जानकारी मिलने पर एसपी विनय कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया. साथ ही फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा. सास और दामाद के संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने की घटना से इलाके में चर्चा का माहौल है. ग्रामीणों में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और दोनों के परिवारों से भी पूछताछ की जा रही है.

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