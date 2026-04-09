जालौन: जमीन विवाद में युवक ने किया सुसाइड, लोगों के सामने कुएं में कूदा, परिजनों में कोहराम

जालौन जिले के एट कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अकोढ़ी गांव में खेत के रास्ते और मूंग की फसल को लेकर हुए विवाद के बाद एक युवक ने कुएं में कूदकर जान दे दी. घटना से गांव में हड़कंप मच गया, वहीं युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया.

बताया जा रहा है कि मृतक की बहन की 26 अप्रैल को शादी तय थी, लेकिन शादी से पहले ही घर में मातम छा गया. अकोढ़ी गांव निवासी 23 वर्षीय प्रदीप बरार का गांव के ही नीलेश पटेल उर्फ कल्लू तथा उसके साथियों से खेत में मूंग की फसल और रास्ते को लेकर विवाद हो गया.

कहासुनी के बाद मारपीट

बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी के साथ गाली-गलौज और मारपीट भी हुई. इसी बात से आहत होकर प्रदीप ने पास स्थित कुएं में कूदकर आत्मघाती कदम उठा लिया. घटना की जानकारी मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई.

ग्रामीणों ने तत्काल युवक को कुएं से बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. युवक की अचानक मौत की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

सूचना मिलने पर थाना एट पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. साथ ही फील्ड यूनिट द्वारा मौके से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई भी की गई. बताया जा रहा है कि घटना के समय मृतक के परिजन घर पर मौजूद नहीं थे.

जैसे ही परिजनों को घटना की सूचना मिली, घर में कोहराम मच गया.घटना की गंभीरता को देखते हुए सीओ कोंच भी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

सीओ ने घटना पर क्या कहा?

सीओ कोंच परमेश्वर प्रसाद ने बताया कि पीआरवी के माध्यम से थाना एट पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रदीप कुमार का गांव के ही नितेश पटेल और देव के साथ खेत के रास्ते को लेकर विवाद हुआ था. विवाद के दौरान गाली-गलौज और मारपीट हुई, जिसके बाद प्रदीप ने पास के कुएं में छलांग लगा दी.

ग्रामीणों द्वारा उसे बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है. पुलिस के अनुसार, वादी की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, इस घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है और मृतक के घर में बहन की शादी से पहले ही मातम छा गया है.

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