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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडJalaun News: दोस्तों ने ही ली नाबालिग की जान, बोरी में बंदकर पशुबाड़े में दफनाया शव, मोबाइल लोकेशन से खुला राज

Jalaun News: दोस्तों ने ही ली नाबालिग की जान, बोरी में बंदकर पशुबाड़े में दफनाया शव, मोबाइल लोकेशन से खुला राज

Jalaun News: जालौन में दो दोस्तों ने 17 वर्षीय किशोर की हत्या कर शव बोरी में बंद कर पशुबाड़े में दफनाया. पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर मामला सुलझा लिया है.

By : प्रवीण द्विवेदी, जालौन | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 09 Apr 2026 08:21 AM (IST)
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जालौन जिले के माधौगढ़ कोतवाली क्षेत्र के रुद्रपुरा गांव में दोस्ती को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां दो दोस्तों ने मिलकर एक 17 वर्षीय किशोर की हत्या कर दी और शव को बोरी में बंद कर पशुबाड़े में मिट्टी के नीचे दफना दिया. किशोर 25 मार्च से लापता था, जिसकी तलाश परिजन लगातार कर रहे थे. पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल के आधार पर मामले का खुलासा किया.

माधौगढ़ कोतवाली क्षेत्र के रुद्रपुरा गांव निवासी परमाल सिंह का 17 वर्षीय बेटा कमल प्रताप सिंह उर्फ कुक्के 25 मार्च को घर से यह कहकर निकला था कि वह अपने दोस्तों तेज प्रताप और रोहित के घर जा रहा है. लेकिन इसके बाद वह घर वापस नहीं लौटा. परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा. जब कई दिनों तक किशोर का कोई पता नहीं चला, तो परिजनों ने 27 मार्च को माधौगढ़ कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी.

दोनों दोस्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार,  जांच के दौरान पुलिस ने किशोर के मोबाइल फोन की लोकेशन और कॉल डिटेल खंगाली. इसमें पता चला कि आखिरी बार उसकी बातचीत उसके दोस्तों तेज प्रताप और रोहित से हुई थी. इसके बाद पुलिस का शक दोनों पर गहरा गया. मंगलवार रात पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की. पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने हत्या की बात कबूल कर ली. उन्होंने बताया कि हत्या के बाद शव को बोरी में बंद कर रोहित के घर स्थित पशु बाड़े में मिट्टी के नीचे दबा दिया था.

आरोपियों की निशानदेही पर बुधवार सुबह पुलिस टीम रोहित के घर पहुंची. वहां पशुओं के बाड़े की मिट्टी हटवाई गई. कुछ ही देर में मिट्टी के नीचे बोरी में बंद किशोर का शव बरामद हुआ. शव मिलने की सूचना पर इलाके में सनसनी फैल गई.

फील्ड यूनिट और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जुटाए साक्ष्य

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे. फील्ड यूनिट और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए. इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. किशोर की हत्या की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों ने आरोप लगाया कि हत्या सुनियोजित तरीके से की गई है. उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और न्याय की मांग की है. परिजनों ने चेतावनी दी है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, वे शांत नहीं बैठेंगे.

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शव कब्जे में लेकर पुलिस ने शुरू की जांच

अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार वर्मा ने बताया कि 27 मार्च को परमाल सिंह ने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. 8 अप्रैल को सूचना मिली कि लापता किशोर का शव रोहित पुत्र नाथूराम के पशु बाड़े में मिट्टी के नीचे दबा है. उन्होंने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. फॉरेंसिक टीम द्वारा मौके से साक्ष्य एकत्र किए गए हैं. कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं और जल्द ही पूरे मामले का सफल अनावरण किया जाएगा. फिलहाल पुलिस हत्या के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है. दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.

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Published at : 09 Apr 2026 08:21 AM (IST)
Tags :
Uttar Pradesh UP NEWS MURDER Jalaun News POLICE
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