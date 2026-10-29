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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडजालौन में शादी का झांसा देकर युवतियों से ठगी, 3 गिरफ्तार

जालौन में शादी का झांसा देकर युवतियों से ठगी, 3 गिरफ्तार

जालौन में मैट्रिमोनियल साइट्स से युवतियों के साथ शादी का झांसा देकर ठगी करने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन पर कई और राज्यों में भी मामले दर्ज हैं.

Written By : प्रवीण द्विवेदी, जालौन |  Updated at : 29 Oct 2026 09:22 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के जालौन में पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवतियों से ऑनलाइन ठगी करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस अधीक्षक जालौन और अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में साइबर थाना टीम ने यह कार्रवाई की. 

आरोपी शादी डॉट कॉम और जीवनसाथी डॉट कॉम जैसी मैट्रिमोनियल साइट्स पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर युवतियों को अपने जाल में फंसाते थे. गिरोह का एक अन्य आरोपी अभी फरार है. पुलिस उसे जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है.

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युवतियों को भरोसा दिलाते थे पहले 

पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी पहले युवतियों से संपर्क कर शादी का भरोसा दिलाते थे और धीरे-धीरे उनका विश्वास जीत लेते थे. इसके बाद अपने माता-पिता या अन्य परिजनों के एक्सीडेंट अथवा गंभीर बीमारी का हवाला देकर इलाज के लिए रुपये मांगते थे. विश्वास दिलाने के लिए डॉक्टरों के पर्चे भी दिखाए जाते थे. आरोपी युवतियों से सीएससी केंद्रों और मोबाइल दुकानों के क्यूआर कोड के माध्यम से खातों में पैसे ट्रांसफर करवाते थे. रुपये वापस मांगने पर उनके मोबाइल नंबर ब्लॉक कर संपर्क तोड़ देते थे.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उमाकांत पटेल निवासी झांसी, रविकांत यादव निवासी उरई और कौशल किशोर उर्फ विक्की चौरसिया निवासी उरई के रूप में हुई है. वहीं, मंगल सिंह यादव निवासी उसरगांव, जालौन को वांछित घोषित किया गया है.

ये सामान हुआ बरामद 

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से छह मोबाइल फोन, 13 सिम कार्ड, 7 एटीएम कार्ड, दो रबर की मोहरें, एक स्टाम्प पैड, आठ खाली डॉक्टर पर्चे, दो डॉक्टरों के लिखे पर्चे, दो आधार कार्ड, एक बैग और वारदात में इस्तेमाल की गई मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की है.

अन्य राज्यों में भी दर्ज हैं मामले 

जांच में घटना में इस्तेमाल मोबाइल नंबरों के संबंध में एनसीआरपी पोर्टल पर अन्य जनपदों और राज्यों से पांच शिकायतें दर्ज होने की जानकारी सामने आई है. पोर्टल पर दर्ज धोखाधड़ी की धनराशि 8,04,881 रुपये बताई गई है. 

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है, जिसमें झांसी, जालौन और मध्य प्रदेश के दतिया से संबंधित मामले शामिल हैं. पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है. वहीं पुलिस मामले की आगे जांच कर फरार आरोपी की तलाश में जुटी है.

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Published at : 29 Oct 2026 09:20 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Jalaun News
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