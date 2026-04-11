उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी (SP) और कांग्रेस साथ मिलकर लड़ेंगे या नहीं, इसे लेकर चल रही राजनीतिक अटकलों पर अखिलेश यादव ने विराम लगा दिया है. जयपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा प्रमुख ने बड़ा हिंट देते हुए स्पष्ट किया कि पार्टी अब किसी नए दल के साथ नहीं जाएगी, बल्कि जो 'मौजूदा गठबंधन' (इंडिया ब्लॉक) है. वही आगामी विधानसभा चुनाव में भी मजबूती से काम करेगा.

अखिलेश के इस बयान से साफ हो गया है कि यूपी में सपा-कांग्रेस का साथ बरकरार रहेगा और बीजेपी को हराने के लिए मुख्य मोर्चा 'पीडीए' (PDA) ही संभालेगा.

नए गठबंधन से इनकार, PDA करेगा मुकाबला

2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर स्थिति साफ करते हुए अखिलेश यादव ने किसी भी नए दल के साथ गठबंधन की संभावनाओं से पूरी तरह इनकार कर दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि मौजूदा समय में जो गठबंधन है, वही विधानसभा चुनाव में भी काम करेगा.

अखिलेश ने कहा, "समाजवादी पार्टी ने अलग-अलग समय में कई पार्टियों से गठबंधन किया है और हमारे पास इसका काफी अनुभव है. इस बार यूपी में बीजेपी के खिलाफ कोई गठबंधन नहीं, बल्कि एक 'समुदाय' मुकाबला करेगा, और यह समुदाय PDA (पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक) का होगा."

'अजय सिंह बिष्ट नकली संत हैं'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना उन पर सीधा प्रहार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, "अजय सिंह बिष्ट एक नकली संत हैं." उन्होंने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जिक्र करते हुए कहा कि वे नकली संतों से संघर्ष कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी उनका पूरा सम्मान करती है. अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा, "जो लोग दूसरों से प्रमाण मांग रहे हैं, उनके पास खुद कोई प्रमाण नहीं है. अब तो लगता है कि जल्द ही 'नकली संत' पर भी कोई वेब सीरीज बन जाएगी."

'जनता करेगी सरकार का शुद्धिकरण'

यूपी में वोटर लिस्ट (मतदाता सूची) पुनरीक्षण के दौरान ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरी इलाकों से ज्यादा नाम कटने पर अखिलेश ने कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की साजिश रची थी.

उन्होंने कहा, "सपा कार्यकर्ताओं की पैनी नजर की वजह से बीजेपी की साजिश ज्यादा कामयाब नहीं हो सकी और तमाम राज्यों से आते-आते यूपी में बीजेपी का गणित फेल हो गया. मैं लखनऊ जाकर खुद फाइनल वोटर लिस्ट की समीक्षा करूंगा."

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि बीजेपी मतदाता सूची के शुद्धिकरण का दावा कर रही है, लेकिन आने वाले दिनों में जनता बीजेपी की सरकार का ही शुद्धिकरण कर देगी.

'धुरंधर' का मिला धुआंधार जवाब, नीतीश को किया रिटायर

फिल्म 'धुरंधर' को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी से जुड़े लोग काल्पनिक बातों को फिल्मों के जरिए वास्तविकता की तरह पेश कर विपक्ष को घेरने की कोशिश करते हैं. लेकिन जनता ने 'धुरंधर' का जवाब 'धुआंधार' तरीके से दे दिया है.

वहीं, बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार का डिमोशन करते हुए उन्हें रिटायरमेंट की राह पकड़ा दी है.