उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है. यहां लोग भौतिकवाद से दूर मोक्ष और ज्ञान के लिए भी आते हैं, लेकिन इन दिनों एक इटली का जोड़ा हिन्दू रीति रिवाज से यहां शादी करने को लेकर काफी चर्चा में है. ये जोड़ा न सिर्फ काशी के रंग में रंगा बल्कि इसे हिन्दू धर्म की पारम्परिक व्यवस्थाओं में भी गहरा विश्वास जगा और ये सात समुन्दर पार से भारतीय तरीके से शादी करने के लिए पहुंचा. जो ये दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति और अध्यातम दुनिया को नई राह दिखा रहा है.

नवंबर के दूसरे सप्ताह में काशी में ही इटली के एक जोड़े ने पूरे हिंदू रीति रिवाज से शादी की है, जिसकी तस्वीर काशी से लेकर पूरे देश में चर्चा के केंद्र में है.

इटली के जोड़े ने जब काशी में की शादी

इटली के रहने वाले ग्लोरियस और एंटोलिया ने 1 वर्ष पूर्व अपने परंपरागत तरीके से शादी कर ली थी. लेकिन उनके द्वारा भारतीय परंपरा और हिंदू रीति-रिवाज को काफी पसंद किया जाता है. इसी क्रम में जब वह वाराणसी पहुंचे तो वाराणसी के श्री नवदुर्गा मंदिर में उन्होंने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार एक बार फिर सात फेरे लेकर और सभी रस्मों को निभाकर शादी की.

इस आयोजन के दौरान आसपास मौजूद वाराणसी के लोग इसके साक्षी बने. दुल्हन के रूप में एंटोलिया ने तो पारंपरिक पोशाक में शादी के सभी रस्मों को निभाया.

भारतीय परंपरा को पसंद करते हैं विदेशी

सभी रस्मों को निभाने के बाद इस जोड़े को वहां मौजूद लोगों ने बधाई दी और सुखद दांपत्य जीवन के लिए शुभकामनाएं प्रदान की. स्थानीय लोगों की माने तो काशी एक जीवंत शहर है और यहां आज भी भारतीय परंपरा से जुड़े हुए अनेक रस्मो को पुरे विधि विधान के साथ लोग जीते हैं. इसलिए सात समंदर पार से भी लोग अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए काशी में आकर उस परंपरा को स्वीकारते हैं.