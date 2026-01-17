शामली के मर्चेंट नेवी अधिकारी विजय ईरान में फंसे, माता-पिता ने लगाई मोदी सरकार से मदद की गुहार

ईरान में विरोध प्रदर्शन और अमेरिका से तनातनी के बीच यूपी के शामली में रहने वाले मर्चेंट नेवी के अधिकारी विजय फंस गए हैं. जिसके बाद उनके माता-पिता को बेटे की सलामती की चिंता सता रही है. उन्होंने भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से उनकी सकुशल वापसी की गुहार लगाई और कहा कि सरकार हस्तक्षेप कर उनके बेटे को वापस लाए.

मर्चेंट नेवी के अधिकारी विजय शामली जनपद में स्थित गांव भैंसवाल के रहने वाले हैं. वो मर्चेंट नेवी में कैप्टन के पद पर कार्यरत हैं और इस समय ईरान में फंसे हुए हैं. उनके पिता चरण सिंह एक रिटायर्ड अध्यापक हैं. जबकि महिला घर संभालती हैं. बेटे के ईरान में फंसने के बाद दोनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

भारतीय जहाज़ को ईरान ने बनाया बंधक

कैप्टन विजय के पिता ने बताया कि उनका बेटा करीब चार महीने पहले ड्यूटी पर गया था. अमेरिका से तेल लेकर जहाज भारत की ओर आ रहा था. लेकिन, ईरान के रास्ते में ईरानी सेना ने भारत के जहाज को रोक लिया और विजय समेत जहाज़ पर सवार सभी क्रू मेंबर्स को ही बंधक बना लिया है.

कैप्टन विजय साल 2009 में मर्चेंट नेवी में भर्ती हुए थे. उनकी पहली पोस्टिंग सिंगापुर में हुई थी. वर्तमान में विजय की पत्नी अपने दो बच्चों के साथ मेरठ में रहती हैं, जहां बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं. परिजनों का कहना है कि विजय के साथ-साथ कई अन्य भारतीय मर्चेंट नेवी अधिकारी भी ईरान में बंधक बनाए गए हैं.

माता-पिता ने केंद्र सरकार ने लगाई गुहार

अपने बेटे की कुशलता के लिए माता पिता आर्य समाज रीति रिवाज से हवन यज्ञ कर रहे है. कैप्टन विजय के माता-पिता ने अब भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से अपने बेटे की सुरक्षा की गुहार लगाई है. उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप करे और उनके बेटे समेत सभी भारतीय नागरिकों को सकुशल भारत वापसी सुनिश्चित करे.

UP Weather: यूपी में ठंड का तांडव! नोएडा से लखनऊ तक छाई घने कोहरे की सफेद चादर, शीतलहर से कांपे लोग



