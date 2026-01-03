KKR से बाहर होगा बांग्लादेशी खिलाड़ी, BCCI के निर्देश पर अब महंत राजू दास ने दी प्रतिक्रिया

बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के युवक दीपू दास की हत्या के बाद भारत में इसका कड़ा विरोध देखने को मिला है. इस घटना को लेकर कई हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए.

इसी बीच आईपीएल 2026 की नीलामी में अभिनेता शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) द्वारा बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदे जाने का फैसला भी विवादों में आ गया. अब इसे लेकर बीसीसीआई सचिव का भी बयान आया है, जिस पर महंत राजू दास की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है.

मुस्तफिजुर रहमान को लेकर महंत राजू दास ने जताया विरोध

अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कहा है कि जब बांग्लादेश में हिंदू, ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न की खबरें सामने आ रही हैं, तब आईपीएल जैसे बड़े मंच पर वहां के खिलाड़ियों को मौका देना सही नहीं है. उन्होंने कहा कि शाहरुख खान को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए. शाहरुख खान आतंक से प्रेरित रहते हैं और दंगाइयों से प्रेरित रहते हैं. उन्होंने बीसीसीआई और केकेआर से अपील की थी कि मुस्तफिजुर रहमान को लीग में खेलने की अनुमति न दी जाए.

बीसीसीआई का महंत राजू दास ने जताया आभार

बीसीसीआई द्वारा आईपीएल से एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को बाहर किए जाने के फैसले के बाद महंत राजू दास ने प्रतिक्रिया देते हुए बोर्ड का आभार जताया. उन्होंने कहा कि खेल को राजनीति और भावनात्मक मुद्दों से दूर रखा जाना चाहिए, लेकिन देश की भावनाओं का सम्मान भी जरूरी है. उनके अनुसार, यह विरोध किसी खिलाड़ी के व्यक्तिगत रूप से खिलाफ नहीं था, बल्कि बांग्लादेश में मौजूदा हालात के विरोध में था.

महंत राजू दास ने केकेआर के मालिक शाहरुख खान पर भी सवाल उठाए और कहा कि उन्हें पहले ही इस मामले में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी. हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ये उनके निजी विचार हैं.

रिप्लेसमेंट की मांग हुई तो BCCI देगा इजाजत

#WATCH गुवाहाटी: BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, "हाल में चल रहे घटनाक्रमों को देखते हुए BCCI ने फ्रेंचाइजी KKR को बांग्लादेश के उनके एक खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज़ करने का निर्देश दिया है और BCCI ने यह भी कहा है कि अगर वे किसी रिप्लेसमेंट की मांग करते हैं, तो… pic.twitter.com/zJ7Bilxl4X — ANI_HindiNews (@AHindinews) January 3, 2026

इस पूरे मामले पर BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि हाल में चल रहे घटनाक्रमों को देखते हुए BCCI ने फ्रेंचाइजी KKR को बांग्लादेश के उनके एक खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने का निर्देश दिया है. BCCI ने यह भी कहा है कि अगर वे किसी रिप्लेसमेंट की मांग करते हैं, तो BCCI उस रिप्लेसमेंट की इजाजत देगा.

