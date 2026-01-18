हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडटिश्यू पेपर पर 'प्लेन में बम' लिखा नोट मिलने से हड़कंप, लखनऊ में इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग

टिश्यू पेपर पर 'प्लेन में बम' लिखा नोट मिलने से हड़कंप, लखनऊ में इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग

IndiGo Flight Bomb Threat: एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) के माध्यम से सूचना मिली कि उड़ान के दौरान विमान में बम होने की धमकी मिली है. टिश्यू पेपर पर 'प्लेन में बम' लिखा नोट मिला.

By : नितीश कुमार पाण्डेय, आईएएनएस | Edited By: अजीत | Updated at : 18 Jan 2026 04:12 PM (IST)
Preferred Sources

इंडिगो एयरलाइंस के एक विमान में रविवार (18 जनवरी) को बम होने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. बम की सूचना के बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई. विमान की जांच पूरी हो गई है. सूत्रों के मुताबिक जांच के बाद अधिकारियों ने संतोष जताया है. मामले की सत्यता को जानने का प्रयास जारी है. वहीं टिशू पेपर को लेकर छानबीन जारी है. टिश्यू पेपर पर 'प्लेन में बम' लिखा नोट मिला था. यह मामला दिल्ली से बागडोगरा जा रही इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E-6650 से जुड़ा है. 

लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आधिकारिक बयान जारी किया है. पुलिस के अनुसार, एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) के माध्यम से सूचना मिली कि उड़ान के दौरान विमान में बम होने की धमकी मिली है. सूचना मिलते ही सभी सुरक्षा मानकों और निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संबंधित विमान की लखनऊ एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग कराई गई थी. विमान ने सुबह 9:17 बजे सुरक्षित रूप से लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग की. इसके बाद विमान को आइसोलेशन बे में पार्क कराया गया.

विमान के अंदर टिशू पेपर हाथ से लिखा नोट बरामद

पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच के दौरान विमान के अंदर से टिशू पेपर पर हाथ से लिखा हुआ एक नोट बरामद हुआ, जिस पर लिखा था, 'प्लेन में बम.' इसी नोट के आधार पर सुरक्षा एजेंसियों ने जांच को और अधिक गंभीरता से आगे बढ़ाया. पुलिस ने बताया कि फ्लाइट में कुल 222 यात्री और 8 शिशु सवार थे. इसके अलावा विमान में 2 पायलट और 5 क्रू मेंबर मौजूद थे. सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को विमान से निकाल लिया गया.

बम निरोधक दस्ता और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची

पुलिस ने आगे कहा कि घटना की सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ता, अन्य सुरक्षा एजेंसियां और एयरपोर्ट प्रशासन मौके पर पहुंच गए और विमान तथा आसपास के क्षेत्र की गहन जांच शुरू कर दी गई. पूरे घटनाक्रम पर पुलिस और संबंधित एजेंसियां लगातार निगरानी बनाए हुए हैं. लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह सामान्य और नियंत्रण में है. 

लखनऊ एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए उड़ान प्रभावित

मामले में आगे की जांच जारी है. इस घटना के कारण लखनऊ एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए उड़ान संचालन प्रभावित रहा. सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि बम की सूचना देने वाले की तलाश की जा रही है. विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. जल्द ही झूठी सूचना देने वाले को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

Input By : नीतीश पांडेय
Published at : 18 Jan 2026 03:19 PM (IST)
UP NEWS Lucknow Airport INDIGO
