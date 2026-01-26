गणतंत्र दिवस पर ताजमहल में फहराया तिरंगा, इस हिंदू संगठन ने ली जिम्मेदारी, देखें Video

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगणतंत्र दिवस पर ताजमहल में फहराया तिरंगा, इस हिंदू संगठन ने ली जिम्मेदारी, देखें Video

Republic Day 2026: अखिल भारत हिंदू महासभा का कहना है कि यह कार्यक्रम सीएम योगी के आह्वान के तहत किया गया, जिसमें मदरसों और मस्जिदों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रीय गान गाने की बात कही गई थी.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 26 Jan 2026 11:05 AM (IST)
Preferred Sources

आगरा में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर ताजमहल परिसर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराए जाने और राष्ट्रीय गान गाए जाने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि 1632 में ताजमहल के निर्माण की शुरुआत के बाद साला 2026 में यह पहला अवसर है, जब गणतंत्र दिवस के दिन ताजमहल के परिसर में तिरंगा फहराया गया और राष्ट्रगान का हुआ हो.

राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. ताजमहल के अंदर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने का काम अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से किए जाने का दावा किया गया है. संगठन के पदाधिकारियों नंदू कुमार (शहर महामंत्री) और नितेश भारद्वाज (मंडल महामंत्री) द्वारा ताजमहल में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय गान गाया गया. इस पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है.

सीएम योगी के आह्वान पर फहराया तिरंगा- अखिल भारत हिंदू महासभा

अखिल भारत हिंदू महासभा का कहना है कि यह कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस आह्वान के तहत किया गया, जिसमें सभी मदरसों और मस्जिदों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रीय गान गाने की बात कही गई थी. संगठन का दावा है कि इसी भावना के अनुरूप ताजमहल परिसर में यह आयोजन किया गया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABP News (@abpnewstv)

यह काम पूरी तरह से संगठन की पहल पर किया- मनीष पंडित

वहीं वीडियो वायरल होने के बाद संगठन के पदाधिकारियों ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है. अखिल भारत हिंदू महासभा के शहर अध्यक्ष विशाल कुमार, जिला अध्यक्ष मीरा राठौर और मंडल अध्यक्ष मनीष पंडित ने सार्वजनिक रूप से कहा कि यह काम पूरी तरह से संगठन की पहल पर किया गया और इसका उद्देश्य राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करना था.

 प्रशासन की ओर से नहीं आया कोई जवाब

फिलहाल ताजमहल में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रीय गान गाए जाने के इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हैं.  प्रशासन की ओर से अब तक इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

'हमारे संविधान ने कई उतार-चढ़ाव देखे', गणतंत्र दिवस के मौके पर बोले CM योगी आदित्यनाथ

Published at : 26 Jan 2026 11:05 AM (IST)
Agra News UP NEWS Taj Mahal Republic Day 2026
