भारत-US डील पर संसद में अखिलेश यादव बोले, 'हमने अपना बाजार फिर खोल दिया'

लोकसभा में बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए अखिलेश यादव ने मंगलवार (10 फरवरी) को कहा कि ये बजट दिशाहीन है. इसमें पीडीए के लिए कुछ नहीं है. उन्होंने पूछा कि डील पहने बनी या बजट? अगर यही डील होनी थी तो 11 महीने क्यों इंतजार कराया? भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर उन्होंने कहा कि हमने अपना बाजार एक बार फिर से खोल दिया. हमारी आत्मनिर्भरता और स्वदेशी कहां जाएगी?