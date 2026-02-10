एक्सप्लोरर
भारत-US डील पर संसद में अखिलेश यादव बोले, 'हमने अपना बाजार फिर खोल दिया'
लोकसभा में बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए अखिलेश यादव ने मंगलवार (10 फरवरी) को कहा कि ये बजट दिशाहीन है. इसमें पीडीए के लिए कुछ नहीं है. उन्होंने पूछा कि डील पहने बनी या बजट? अगर यही डील होनी थी तो 11 महीने क्यों इंतजार कराया? भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर उन्होंने कहा कि हमने अपना बाजार एक बार फिर से खोल दिया. हमारी आत्मनिर्भरता और स्वदेशी कहां जाएगी?(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'या तो जनरल नरवणे सच कह रहे हैं या फिर...', किताब विवाद पर राहुल गांधी का बड़ा बयान
महाराष्ट्र
सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की शादी तय, जानिए कौन हैं सारंग लखानी जिससे बनेगी जोड़ी
विश्व
इस हफ्ते 114 राफेल की डील को मिलेगी मंजूरी, मैक्रों के भारत आने से पहले गुड न्यूज, मुनीर को लगेगा तगड़ा झटका
क्रिकेट
नीदरलैंड ने 7 विकेट से जीता मैच, अंक तालिका में पाकिस्तान को छोड़ा पीछे; बास डे लीडे रहे जीत के हीरो
Advertisement
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
6 Photos
यूपी: बजट सत्र के पहले दिन विधान भवन के बाहर सपा का प्रदर्शन, इन मुद्दों पर किया विरोध
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
7 Photos
उत्तरायणी कौथिग 2026 का भव्य आगाज, गीता धामी ने कलश यात्रा निकाल किया शुभारंभ, देखें तस्वीरें
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL