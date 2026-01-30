हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडINDIA या NDA... लोकसभा चुनाव आज हों तो UP में किसका पलड़ा भारी? सर्वे ने कर दिया बड़ा खुलासा

INDIA या NDA... लोकसभा चुनाव आज हों तो UP में किसका पलड़ा भारी? सर्वे ने कर दिया बड़ा खुलासा

UP Politics: सर्वे के अनुसार, यूपी में आज लोकसभा के चुनाव हों तो NDA 47 से 49 सीटों के साथ सबसे बड़ा गठबंधन बनता. वहीं, इंडिया गठबंधन 30 से 32 सीटें पाता. सर्वे में BSP कमजोर दिख रही है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 30 Jan 2026 08:02 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश की राजनीति को हमेशा से देश की सत्ता की चाबी माना जाता रहा है. 80 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य को केंद्र की सरकार बनाने और बिगाड़ने में निर्णायक माना जाता है. ऐसे में इंडिया टुडे सी-वोटर के ताजा Mood of the Nation (MOTN) सर्वे ने यूपी की सियासी तस्वीर को लेकर कई अहम संकेत दिए हैं.

जनवरी 2026 में आए इस सर्वे के मुताबिक अगर आज उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव होते हैं तो मुकाबला मुख्य रूप से एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सिमटता नजर आ रहा है. इधर, बसपा और अन्य छोटे दलों की कमजोर स्थिति का सीधा फायदा इन दोनों बड़े गठबंधनों को मिल रहा है. आने वाले महीनों में राजनीतिक समीकरण कैसे बदलते हैं यह देखना दिलचस्प होगा. लेकिन आज की तारीख में बाजी एनडीए के पक्ष में जाती नजर आ रही है.

एनडीए बनाम इंडिया में कौन सबसे आगे?

सर्वे में आज चुनाव की स्थिति में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन यूपी में 47 से 49 सीटें जीत सकता है. वहीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन 30 से 32 सीटों पर सिमट सकता है. यानी सीटों के लिहाज से एनडीए को स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है और वह सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभर सकता है. यह आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि यूपी में सत्ता की लड़ाई अब सीधे दो बड़े गठबंधनों के बीच है. जिसमें तीसरे मोर्चे की भूमिका काफी कमजोर हो गई है.

एनडीए के भीतर किसका दबदबा?

एनडीए के भीतर सबसे मजबूत पार्टी के रूप में एक बार फिर बीजेपी सामने आ रही है. सर्वे के मुताबिक, अगर आज चुनाव होते हैं तो अकेले बीजेपी के खाते में करीब 44 सीटें जा सकती हैं. इसके अलावा, एनडीए के सहयोगी दल भी कुछ सीटों पर असर दिखा रहे हैं. अपना दल (एस) और राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) को मिलाकर लगभग 4 सीटें मिलने का अनुमान है.

अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी दोनों ही फिलहाल केंद्र सरकार में मंत्री हैं जिसका लाभ उनके दलों को सीमित स्तर पर मिलता दिख रहा है.

इंडिया गठबंधन में सपा सबसे आगे

इंडिया गठबंधन की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी ताकत के रूप में समाजवादी पार्टी उभर रही है. अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा को सर्वे में 29 सीटें मिलने का अनुमान है. वहीं कांग्रेस की स्थिति कमजोर बनी हुई है और उसे सिर्फ 2 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है. इससे साफ है कि इंडिया गठबंधन में सपा मुख्य स्तंभ बनी हुई है. जबकि कांग्रेस का प्रभाव यूपी में सीमित नजर आ रहा है.

क्या कहता है वोट शेयर?

इसके अलावा सीटों के साथ-साथ वोट शेयर की तस्वीर भी अहम है. MOTN सर्वे के मुताबिक, यूपी में एनडीए को 47.1% वोट शेयर और इंडिया गठबंधन को 42.4% वोट शेयर मिलने का अनुमान है. यानी वोट प्रतिशत में भी एनडीए को करीब 4.7% की बढ़त हासिल है. यही बढ़त सीटों के अंतर में भी तब्दील होती दिख रही है.

बसपा की क्या है गिरती ताकत

मायावती की बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को लेकर सर्वे में चिंताजनक संकेत मिले हैं. बसपा को भले ही करीब 5% वोट शेयर मिल रहा हो, लेकिन इसके बावजूद उसके खाते में एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है. यह बसपा के पारंपरिक वोट बैंक में लगातार हो रही सेंध और पार्टी की कमजोर होती पकड़ की ओर इशारा करता है.

अगस्त 2025 से जनवरी 2026 तक क्या बदला?

अगर अगस्त 2025 के MOTN सर्वे से तुलना करें तो तस्वीर काफी बदली हुई है. उस समय बीजेपी+ को करीब 38 सीटें और कांग्रेस+ गठबंधन को 42 सीटें मिलने का अनुमान था. तब सपा को 35 और कांग्रेस को 7 सीटें बताई गई थीं. लेकिन जनवरी 2026 के ताजा सर्वे में बाजी पलटती दिख रही है और एनडीए दोबारा बढ़त बनाता नजर आ रहा है.

यह MOTN सर्वे 8 दिसंबर 2025 से 21 जनवरी 2026 के बीच किया गया. जिसमें देशभर की लोकसभा सीटों पर 36,265 लोगों से सीधे बातचीत की गई. इसके अलावा पिछले 24 हफ्तों के C-Voter ट्रैकर डेटा से 89,714 अतिरिक्त इंटरव्यू का विश्लेषण किया गया. इस तरह कुल 1,25,979 लोगों की राय को शामिल किया गया है. सर्वे का मार्जिन ऑफ एरर +3 से +5 प्रतिशत है.

ये भी पढ़िए- बिहार में खुलेंगे कॉल सेंटर! नीतीश सरकार ने GCC नीति को दी मंजूरी, कंपनियों को मिलेगी सब्सिडी

Published at : 30 Jan 2026 08:02 AM (IST)
Tags :
NDA UP News INDIA ALLIANCE SAMAJWADI PARTY
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे ने कैसे बनाई अकूत संपत्ति? ब्रिटेन से जर्मनी तक अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज का मालिक
ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे ने कैसे बनाई अकूत संपत्ति? ब्रिटेन से जर्मनी तक अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज का मालिक
महाराष्ट्र
NCP के दोनों गुटों का होने वाला था विलय? निधन के बाद अजित पवार के करीबी ने खोले राज
NCP के दोनों गुटों का होने वाला था विलय? निधन के बाद अजित पवार के करीबी ने खोले राज
बॉलीवुड
Border 2 BO: सनी देओल की 'बॉर्डर 2' का पहले हफ्ते में बजा डंका, तोड़ा साल 2025 की दो ब्लॉकबस्टर ‘धुरंधर’-‘छावा’ का गुरूर, जानें- कलेक्शन
'बॉर्डर 2' ने पहले हफ्ते में तोड़ा साल 2025 की ब्लॉकबस्टर ‘धुरंधर’-‘छावा’ का रिकॉर्ड, जानें- कलेक्शन
क्रिकेट
रोहित शर्मा से आगे निकले आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग, टी20 इंटरनेशनल में बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड
रोहित शर्मा से आगे निकले आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग, टी20 इंटरनेशनल में बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Crime News: जिद्दी बेटी का 'जहरीला प्लान' ! | Sansani
Bihar News: ट्रेन लेट होने से NEET का पेपर छूटा, रेलवे पर मुकदमा दायर कर 20 लाख मुआवजा मांगा
Janhit: UGC के फैसले पर ब्रेक से विवाद खत्म? | UGC Act | Supreme Court | UGC New Rules Guidelines
Bharat Ki Baat: मिडिल क्लास में अब सोना खरीदना हो गया सपने जैसा | Gold Price | Financial Tips
Sandeep Chaudhary : अगड़ा Vs पिछड़ा...खत्म UGC पर झगड़ा? | UGC New Rule | Supreme Court | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे ने कैसे बनाई अकूत संपत्ति? ब्रिटेन से जर्मनी तक अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज का मालिक
ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे ने कैसे बनाई अकूत संपत्ति? ब्रिटेन से जर्मनी तक अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज का मालिक
महाराष्ट्र
NCP के दोनों गुटों का होने वाला था विलय? निधन के बाद अजित पवार के करीबी ने खोले राज
NCP के दोनों गुटों का होने वाला था विलय? निधन के बाद अजित पवार के करीबी ने खोले राज
बॉलीवुड
Border 2 BO: सनी देओल की 'बॉर्डर 2' का पहले हफ्ते में बजा डंका, तोड़ा साल 2025 की दो ब्लॉकबस्टर ‘धुरंधर’-‘छावा’ का गुरूर, जानें- कलेक्शन
'बॉर्डर 2' ने पहले हफ्ते में तोड़ा साल 2025 की ब्लॉकबस्टर ‘धुरंधर’-‘छावा’ का रिकॉर्ड, जानें- कलेक्शन
क्रिकेट
रोहित शर्मा से आगे निकले आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग, टी20 इंटरनेशनल में बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड
रोहित शर्मा से आगे निकले आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग, टी20 इंटरनेशनल में बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड
इंडिया
भारत का अब तक का सबसे बेहतर पीएम कौन? नरेंद्र मोदी या इंदिरा गांधी, सर्वे के नतीजों ने चौंकाया
भारत का अब तक का सबसे बेहतर पीएम कौन? नरेंद्र मोदी या इंदिरा गांधी, सर्वे के नतीजों ने चौंकाया
महाराष्ट्र
चंद्रपुर: कांग्रेस के नए पार्षदों को किडनैप करने की कोशिश! 6 गाड़ियों में आए 20 नकाबपोश बदमाश
चंद्रपुर: कांग्रेस के नए पार्षदों को किडनैप करने की कोशिश! 6 गाड़ियों में आए 20 नकाबपोश बदमाश
जनरल नॉलेज
पृथ्वीराज चौहान ने मुहम्मद गोरी को 16 बार क्यों किया था माफ, कौन-सी गलती उन्हें पड़ी भारी?
पृथ्वीराज चौहान ने मुहम्मद गोरी को 16 बार क्यों किया था माफ, कौन-सी गलती उन्हें पड़ी भारी?
हेल्थ
कितने दिन में बदल देना चाहिए बर्तन धोने वाला झाबा, जानें इससे किन बीमारियों का खतरा?
कितने दिन में बदल देना चाहिए बर्तन धोने वाला झाबा, जानें इससे किन बीमारियों का खतरा?
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget