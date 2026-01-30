INDIA या NDA... लोकसभा चुनाव आज हों तो UP में किसका पलड़ा भारी? सर्वे ने कर दिया बड़ा खुलासा

उत्तर प्रदेश की राजनीति को हमेशा से देश की सत्ता की चाबी माना जाता रहा है. 80 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य को केंद्र की सरकार बनाने और बिगाड़ने में निर्णायक माना जाता है. ऐसे में इंडिया टुडे सी-वोटर के ताजा Mood of the Nation (MOTN) सर्वे ने यूपी की सियासी तस्वीर को लेकर कई अहम संकेत दिए हैं.

जनवरी 2026 में आए इस सर्वे के मुताबिक अगर आज उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव होते हैं तो मुकाबला मुख्य रूप से एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सिमटता नजर आ रहा है. इधर, बसपा और अन्य छोटे दलों की कमजोर स्थिति का सीधा फायदा इन दोनों बड़े गठबंधनों को मिल रहा है. आने वाले महीनों में राजनीतिक समीकरण कैसे बदलते हैं यह देखना दिलचस्प होगा. लेकिन आज की तारीख में बाजी एनडीए के पक्ष में जाती नजर आ रही है.

एनडीए बनाम इंडिया में कौन सबसे आगे?

सर्वे में आज चुनाव की स्थिति में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन यूपी में 47 से 49 सीटें जीत सकता है. वहीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन 30 से 32 सीटों पर सिमट सकता है. यानी सीटों के लिहाज से एनडीए को स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है और वह सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभर सकता है. यह आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि यूपी में सत्ता की लड़ाई अब सीधे दो बड़े गठबंधनों के बीच है. जिसमें तीसरे मोर्चे की भूमिका काफी कमजोर हो गई है.

एनडीए के भीतर किसका दबदबा?

एनडीए के भीतर सबसे मजबूत पार्टी के रूप में एक बार फिर बीजेपी सामने आ रही है. सर्वे के मुताबिक, अगर आज चुनाव होते हैं तो अकेले बीजेपी के खाते में करीब 44 सीटें जा सकती हैं. इसके अलावा, एनडीए के सहयोगी दल भी कुछ सीटों पर असर दिखा रहे हैं. अपना दल (एस) और राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) को मिलाकर लगभग 4 सीटें मिलने का अनुमान है.

अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी दोनों ही फिलहाल केंद्र सरकार में मंत्री हैं जिसका लाभ उनके दलों को सीमित स्तर पर मिलता दिख रहा है.

इंडिया गठबंधन में सपा सबसे आगे

इंडिया गठबंधन की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी ताकत के रूप में समाजवादी पार्टी उभर रही है. अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा को सर्वे में 29 सीटें मिलने का अनुमान है. वहीं कांग्रेस की स्थिति कमजोर बनी हुई है और उसे सिर्फ 2 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है. इससे साफ है कि इंडिया गठबंधन में सपा मुख्य स्तंभ बनी हुई है. जबकि कांग्रेस का प्रभाव यूपी में सीमित नजर आ रहा है.

क्या कहता है वोट शेयर?

इसके अलावा सीटों के साथ-साथ वोट शेयर की तस्वीर भी अहम है. MOTN सर्वे के मुताबिक, यूपी में एनडीए को 47.1% वोट शेयर और इंडिया गठबंधन को 42.4% वोट शेयर मिलने का अनुमान है. यानी वोट प्रतिशत में भी एनडीए को करीब 4.7% की बढ़त हासिल है. यही बढ़त सीटों के अंतर में भी तब्दील होती दिख रही है.

बसपा की क्या है गिरती ताकत

मायावती की बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को लेकर सर्वे में चिंताजनक संकेत मिले हैं. बसपा को भले ही करीब 5% वोट शेयर मिल रहा हो, लेकिन इसके बावजूद उसके खाते में एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है. यह बसपा के पारंपरिक वोट बैंक में लगातार हो रही सेंध और पार्टी की कमजोर होती पकड़ की ओर इशारा करता है.

अगस्त 2025 से जनवरी 2026 तक क्या बदला?

अगर अगस्त 2025 के MOTN सर्वे से तुलना करें तो तस्वीर काफी बदली हुई है. उस समय बीजेपी+ को करीब 38 सीटें और कांग्रेस+ गठबंधन को 42 सीटें मिलने का अनुमान था. तब सपा को 35 और कांग्रेस को 7 सीटें बताई गई थीं. लेकिन जनवरी 2026 के ताजा सर्वे में बाजी पलटती दिख रही है और एनडीए दोबारा बढ़त बनाता नजर आ रहा है.

यह MOTN सर्वे 8 दिसंबर 2025 से 21 जनवरी 2026 के बीच किया गया. जिसमें देशभर की लोकसभा सीटों पर 36,265 लोगों से सीधे बातचीत की गई. इसके अलावा पिछले 24 हफ्तों के C-Voter ट्रैकर डेटा से 89,714 अतिरिक्त इंटरव्यू का विश्लेषण किया गया. इस तरह कुल 1,25,979 लोगों की राय को शामिल किया गया है. सर्वे का मार्जिन ऑफ एरर +3 से +5 प्रतिशत है.

ये भी पढ़िए- बिहार में खुलेंगे कॉल सेंटर! नीतीश सरकार ने GCC नीति को दी मंजूरी, कंपनियों को मिलेगी सब्सिडी