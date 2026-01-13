उत्तराखंड में UCC का असर, विवाह पंजीकरण को लेकर जागरूकता बढ़ी, आंकड़ों में 24 गुना उछाल

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने के बाद विवाह पंजीकरण को लेकर अभूतपूर्व जागरूकता देखने को मिल रही है. राज्य में यूसीसी लागू होने के महज छह महीने के भीतर विवाह पंजीकरण की संख्या में 24 गुना तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. यह आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि आमजन ने इस कानून को न केवल स्वीकार किया है, बल्कि इसे सामाजिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भी देखा गया है.

उत्तराखंड यूसीसी करने वाला पहला राज्य

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना, जहां समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है. साल 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में यूसीसी लागू करने का वादा किया था. सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने पहली कैबिनेट बैठक में ही इस पर निर्णय लेते हुए इसे लागू करने की दिशा में प्रक्रिया शुरू कर दी. व्यापक जनमत संग्रह और सभी आवश्यक संवैधानिक औपचारिकताओं के बाद 27 जनवरी 2025 से प्रदेश में यूसीसी कानून प्रभावी हो गया.

यूसीसी लागू के बाद आंकड़ों में आया बड़ा अंतर

यूसीसी लागू होने का सीधा असर विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया पर पड़ा है. आंकड़ों के अनुसार, 27 जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक के छह महीनों में राज्य में तीन लाख से अधिक विवाह पंजीकरण दर्ज किए गए. इसके विपरीत, साल 2010 में लागू पुराने विवाह पंजीकरण अधिनियम के तहत 15 सालों में कुल 3.30 लाख विवाह पंजीकरण हुए थे. पुराने कानून के तहत जहां प्रतिदिन औसतन 67 विवाह पंजीकरण होते थे, वहीं यूसीसी लागू होने के बाद यह औसत बढ़कर 1634 प्रतिदिन तक पहुंच गया है.

यूसीसी में तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप जैसे विषय है शामिल

विशेषज्ञों का मानना है कि यूसीसी ने विवाह पंजीकरण को कानूनी मजबूती देने के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता भी बढ़ाई है. अब लोग विवाह को केवल सामाजिक परंपरा नहीं, बल्कि कानूनी दायित्व के रूप में भी देखने लगे हैं. इससे महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है और भविष्य में वैवाहिक विवादों के मामलों में पारदर्शिता आएगी. यूसीसी कानून में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषयों को शामिल किया गया है. इस कानून के तहत महिला और पुरुष दोनों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है. साथ ही सभी धर्मों में तलाक की प्रक्रिया को एक समान और स्पष्ट बनाया गया है. बहुविवाह, हलाला जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाकर महिलाओं को कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है.

यूसीसी किसी समुदाय के खिलाफ नहीं

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि सभी नागरिकों को समान अधिकार, सम्मान और अवसर देने का माध्यम है. विवाह पंजीकरण में आई भारी बढ़ोतरी यह साबित करती है कि जनता ने इस कानून को खुले मन से स्वीकार किया है. यह कानून सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.