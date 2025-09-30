Video: क्रॉसिंग पर बाहुबली! बंद हुआ फाटक तो कंधे पर बाइक उठा पार की पटरी, झांसी का वायरल वीडियो
Viral Video: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक रेलवे क्रॉसिंग पर गेट बंद होने की वजह से अपनी बाइक को कंधे पर उठाकर रेल की पटरी को पार करता नजर आया.
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक रेलवे क्रॉसिंग पर गेट बंद होने की वजह से अपनी बाइक को कंधे पर उठाकर रेल की पटरी को पार करता नजर आया. वहां पर मौजूद लोग इस दृश्य को देखकर हैरान रह गए और वहीं पर मौजूद किसी व्यक्ति ने शख्स की इस हरकत को मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
युवक ने अनोखा और खतरनाक स्टंट किया
बता दें कि ये वीडियो झांसी के एक रेलवे क्रॉसिंग पर रिकॉर्ड किया गया, जहां पर ट्रेन के आने की वजह से गेट को बंद कर दिया गया था. ऐसे में लोग गेट के खुलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन शायद इस युवक को ज्यादा जल्दी थी, इसलिए युवक ने एक अनोखा और खतरनाक स्टंट किया.
वह अपनी बाइक को कंधे पर उठाकर रेलवे ट्रैक को पार करने लगा. युवक को ऐसा करते सब बड़ी ही हैरानी से देखते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक कितने आराम से बाइक को उठा लेता है और रेलवे ट्रैक पार करने लगता है.
पुलिस और रेलवे प्रशासन वीडियो की जांच में जुटा
जानकारी के मुताबिक, जो युवक बाइक को कंधे पर उठाए नजर आ रहा है, उसकी पहचान प्रदीप के रूप में हुई है. वह समथर थाना क्षेंत्र के गांव कड़ूरा का रहने वाला है. प्रदीप एक बॉडी बिल्डर है और सोशल मीडिया पर स्ंटट और फिटनेस से जुडे़ वीडियोज शेयर करते रहते हैं, तभी युवक के लिए एक बाइक उठाकर रेलवे ट्रैक पार करना आम बात लगी.
वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने इस पर कई प्रतिक्रियाएं दी है. कई लोगों ने युवक की तारीफ की तो वहीं कई लोगों ने इसे जोखिम भरा स्टंट बताया. फिलहाल पुलिस और रेलवे प्रशासन वीडियो की जांच कर रही है.
