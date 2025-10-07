Video: बंदरों ने झपटा, पिता के सामने छत से नीचे गिरी 2 साल की मासूम, हाथरस का वीडियो वायरल

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है. यहां बंदरों के आतंक ने दो साल की मासूम बच्ची की जान खतरे में डाल दी. घटना के दौरान बच्ची की जुड़वा बहन भी मौजूद थी, लेकिन गनीमत रही कि वो सुरक्षित बच गई. ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ दिखाया गया है कि एक मासूम बच्ची छत से अचानक नीचे गिर गई. बच्ची छत पर अपनी जुड़वा बहन के साथ खेल रही थी, तभी बंदरों के एक झुंड ने उस पर हमला कर दिया और वह छत से नीचे गिर गई.

बच्ची की मां ने क्या कहा?

बच्ची की मां, जिनकी पहचान दिव्या के रूप में हुई है. उन्होंने बताया कि वह घर का काम कर रही थी, तभी बच्चियों की चीखने की आवाज आई, जिसके बाद वह छत की तरफ दौड़ी तो देखा कि बंदरों ने दोनों बच्चियों को घेरा हुआ था. मैंने एक बच्ची को गोद में उठाया, लेकिन दूसरी बच्ची छत के किनारे से नीचे गिर गई.

यूपी के हाथरस से एक दर्दनाक हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें छत पर खेल रही दो साल की मासूम बच्ची पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया, जिसके कारण बच्ची छत से नीचे गिर गई. बच्ची का इलाज मेडिकल कॉलेज में जारी है. pic.twitter.com/3b3cvgsdil — Abhishek Kumar (@pixelsabhi) October 7, 2025

वीडियो में देखा गया है कि बच्ची के पिता नीचे खड़े होते हैं और अचानक ऊपर से बच्ची गिर जाती है. पिता ने बच्ची को तुरंत उठाया और जल्दी से अस्पताल पहुंचाया. बच्ची को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. बच्ची गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज अभी जारी है.

हाथरस में बंदरों का आतंक फैला

ये कोई पहला मामला नहीं है. हाथरस में बंदरों का आतंक फैला हुआ है. पिछले कुछ समय से यहां बंदरों की संख्या बढ़ गई है. अक्सर बंदरों के हमले की घटना सुनने और देखने को मिलती रहती है.

घटना के सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा गया है कि बच्ची कितनी बुरी तरह से नीचे गिरी थी. वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों की कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है. लोगों ने स्थानीय प्रशासन से इस समस्या के समाधान की मांग की है.