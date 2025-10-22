Video: तेज रफ्तार बोलेरो का कहर, ठेले और बाइक वाले को कुचल हुआ फरार, फतेहपुर का वायरल वीडियो
Viral Video: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एक खतरनाक घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक तेज रफ्तार बोलेरो ड्राइवर ने बाइक सवार और फल के ठेले में टक्कर मार दी. देखें वायरल वीडियो.
Uttar Pradesh News: दीवाली के दिन जहां पूरा देश उमंग और उत्साह में डूबा था, वहीं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जिसने त्योहार की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया. यहां एक तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार और फल के ठेले में टक्कर मार दी. हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
हादसे में दो महिलाओं सहित तीन लोग घायल हो गए
ये घटना फतेहपुर की बताई जा रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार बोलेरो का बैलेंस बिगड़ा और उसने सीधा पहले बाइक सवार को टक्कर मारी और फिर पास में खड़े फल के ठेले को जोरदार टक्कर मार दी.
वीडियो में साफ तौर पर देखा गया है कि ठेले पर रखे फल पूरी तरह से सड़क पर बिखर जाते हैं. इस खतरनाक हादसे में दो महिलाओं सहित तीन लोग घायल हो गए. ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई.
बाइक सवार दो लोग टक्कर लगने के बाद सड़क पर गिरे
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाइक सवार दो लोग टक्कर लगने के बाद सड़क पर बुरी तरह गिरे हुए हैं. हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ लग जाती है, लेकिन बोलेरो ड्राइवर मौके से तुरंत फरार हो जाता है.
हादसे के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फुटा और उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. सोशल मीडिया पर हादसे के वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने बोलेरो ड्राइवर पर गुस्सा जाहिर किया है.
