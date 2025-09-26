Video: सब्जी खरीदने आई लड़कियों की खींचता था अश्लील फोटो, रंगे-हाथों पकड़ा गया, उत्तरकाशी का वीडियो वायरल
Viral Video: उत्तराखंड के उत्तरकाशी के बाजार बस स्टैंड के पास एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति सब्जी खरीदने आई लड़कियों के चुपचाप वीडियो और फोटो बनाता था. ऐसा करते हुए दुकानदार को रंगे हाथों पकड़ा.
Uttarakhand News: उत्तराखंड के उत्तरकाशी से एक शर्मनाक घटना का वीडियो सामने आया है. दावा किया जा रहा है कि उत्तरकाशी के बाजार बस स्टैंड के पास एक सब्जी की दुकान चलाने वाला एक व्यक्ति लड़कियों की फोटो और वीडियो बिना उनकी सहमति के बना रहा था. इस घटना ने पूरे क्षेत्र में हंगामा मचा दिया है और साथ ही साथ स्थानीय लोगों के बीच गुस्सा भड़का.
दुकानदार को रंगे हाथों पकड़ा गया
वीडियो में दावा है कि एक सब्जी की दुकान पर एक व्यक्ति, जो लड़कियों की फोटो और वीडियो चुपचाप रिकॉर्ड कर रहा था. ये लड़कियां सब्जियां खरीदने के लिए दुकान पर आई थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके साथ क्या हो रहा है.
A Jihadi running a vegetable stall near Uttarkashis market bus stand was secretly taking photos & videos of hindu girls who came to buy vegetables.— AruCreate.in_ (@AruhiVibe) September 25, 2025
He was capturing these photos & videos without their consent.
Worker of VHP & Bajrang dal caught him red-handed while doing this. pic.twitter.com/4c1ohU4CbG
वीडियो में देखा जा सकता है कि दुकानदार कैसे चुपचाप लड़कियों की फोटो खींच रहा है. दुकानदार को ऐसा करते हुए किसी ने पीछे से उसकी वीडियो बना ली और उसे रंगे हाथों पकड़ा गया और फोन को चेक करने पर कई सारी लड़कियों की फोटो मिली.
पुलिस ने दुकानदार को हिरासत में लिया
इस घटना से स्थानीय लोगों में गुस्सा भड़का और उन्होंने दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की. लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने दुकानदार को हिरासत में लिया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की.
पुलिस ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से लिया जाएगा. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने भी दुकानदार के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया और उसको कड़ी सजा दिलाने की मांग भी की.
