Video: क्लब में आग से करतब दिखाना पड़ा भारी, झलस गए लोग, कटा 10 हजार का चालान, वीडियो वायरल

Uttarakhand News: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के राजपुर रोड पर स्थित सर्कल क्लब में शनिवार रात एक फ्लेम शो के दौरान एक हादसा हो गया, जिसने क्लब में मौजूद सैकड़ों लोगों को हिलाकर रख दिया. घटना के वीडियो में देखा जा सकता है कि बार टेंडर शराब में आग लगाकर स्टंट कर रहे थे. तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

स्टंट के दौरान अचानक भड़क गई चिंगारी

वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बार टेंडर शराब में आग लगाकर एक स्टंट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे क्लब में मौजूद लोग बड़े मजे से देख रहे होते है, लेकिन स्टंट के दौरान अचानक चिंगारी बहुत बुरी तरह भड़क गई.

देहरादून के सर्कल क्लब से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बार टेंडर शराब में आग लगाकर स्टंट कर रहे थे, तभी स्टंट के दौरान अचानक चिंगारी भड़क गई. वीडियो वायरल होने के बाद देहरादून पुलिस ने क्लब प्रबंधन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. pic.twitter.com/kjd0bAbBU7 — Abhishek Kumar (@pixelsabhi) October 13, 2025

वीडियो में देखा जा सकता है कि चिंगारी उनके चेहरे और ऊपरी शरीर के हिस्से बुरी तरह जल गए. इस दौरान क्लब में मौजूद लोग चीखने लगे, लेकिन किसी तरह स्थिति को कंट्रोल किया गया. अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो ये क्लब में मौजूद सभी के लिए जानलेवा साबित हो सकता था.

पुलिस ने 10000 रुपये का काटा चालान

घटना की जानकारी मिलते ही देहरादून पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने क्लब प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की. पुलिस ने उनके खिलाफ 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही साथ पुलिस ने भविष्य में ऐसे खतरनाक और जानलेवा स्टंट करने पर क्लब का लाइसेंस रद्द करने की सख्त चेतावनी दी.

इस तरह के स्टंट करना न सिर्फ अपने लिए जानलेवा है, बल्कि वहां मौजूद सभी के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो को जमकर वायरल किया जा रहा है.