हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडप्रयागराज में साइबर ठगों की बड़ी साजिश नाकाम, डिजिटल अरेस्ट कर 1.20 करोड़ ठगने की कोशिश

प्रयागराज में साइबर ठगों की बड़ी साजिश नाकाम, डिजिटल अरेस्ट कर 1.20 करोड़ ठगने की कोशिश

Prayagraj News: प्रयागराज में साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर रिटायर्ड शिक्षिका से 1.20 करोड़ रुपये ठगने की कोशिश की. बैंक मैनेजर और कर्मचारियों की सतर्कता से बड़ी ठगी टल गई.

By : सौरभ मिश्रा | Updated at : 31 Dec 2025 09:04 AM (IST)
संगम नगरी प्रयागराज में डिजिटल अरेस्ट का एक सनसनी खेज मामला सामने आया है. जहां पर एक रिटायर्ड शिक्षिका को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट किया. इसके बाद महिला इतना परेशान हो गई कि वह अपने गाढ़ी कमाई का एक करोड़ बीस लाख रुपया साइबर ठगों के अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो गई. हालांकि पंजाब नेशनल बैंक सिविल लाइन शाखा प्रयागराज के चीफ बैंक मैनेजर विपिन कुमार और वरिष्ठ अधिकारियों व कर्मचारियों की सजगता से न केवल महिला के साथ साइबर फ्रॉड होने से बचाया जा सका. बल्कि बुजुर्ग महिला की गाढ़ी कमाई भी साइबर ठगों के हाथ में जाने बच गई.

घबराई बुजुर्ग महिला लेकर पहुंची बैंक

हम आपको बता दें कि करीब 63 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षिका चंचल श्रीवास्तव प्रयागराज के सिविल लाइंस के क्लाइव रोड पर रहती हैं.
सोमवार को उन्हें साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर लिया. इसके बाद बुजुर्ग महिला घबराई हुई तकरीबन 1:30 बजे बैंक पहुंची. महिला सबसे पहले फ्रंट ऑफिस पर बैंक कर्मचारी नीतू से‌ मिली. ‌ उन्होंने 90 लाख की एफडी तोड़कर अपने सेविंग अकाउंट में भेजने की बात कही. ज्यादा अमाउंट होने की वजह से बैंक कर्मचारी ने चीफ मैनेजर विपिन कुमार को यह बात बताई.

बैंक मैनेजर की सतर्कता से खुला पूरा मामला

चीफ मैनेजर ने भी बुजुर्ग महिला खाताधारक से बातचीत की और उनसे पूछा कि वह आखिर किस लिए इतनी बड़ी रकम की एफडी तुड़वाना चाहती हैं. बुजुर्ग महिला ने पहले बताया कि उनका बेटा विदेश में रहता है और वह कोई प्रॉपर्टी ले रही हैं. इस बीच महिला बार-बार अपने फोन को छुपा रही थी. बैंक मैनेजर ने उन्हें कार्यवाही का आश्वासन दिया. लेकिन किस अकाउंट में रुपए भेजने थे यह महिला नहीं बता सकी. जिससे बैंक मैनेजर का शक और गहरा गया. बैंक मैनेजर ने अपनी स्टाफ नीतू को महिला के बैंक से बाहर निकलने के बाद उनके पीछे भेजा. क्योंकि बैंक मैनेजर को यह आशंका थी कि बाहर जाने के बाद साइबर ठग उसे जरुर फोन करेंगे. ठीक वैसा ही हुआ महिला के बाहर निकलते ही उसके पास फोन आया. इसके बाद यह कंफर्म हो गया था कि बुजुर्ग महिला किसी मुसीबत में है.

साइबर ठगों की चालाकी नाकाम, करोड़ों की ठगी टली

चीफ बैंक मैनेजर विपिन कुमार ने साइबर क्राइम थाना पुलिस को भी इस मामले की सूचना दे दी. उन्होंने साइबर क्राइम थाना पुलिस को भी बैंक में ही बुला लिया. इसके बाद महिला करीब 2 घंटे बाद जब वापस आई तो उसने कोटक महिंद्रा बैंक का एक अकाउंट दिया जो कि रांची का था. महिला ने इस अकाउंट में 90 लाख रुपए भेजने के लिए स्लिप भी भरकर दे दी. इस बीच बैंक मैनेजर ने बुजुर्ग महिला को बातों में उलझाए रखा और अपने एक कर्मचारी अभिषेक को कोटक महिंद्रा बैंक भेज कर जिस अकाउंट में महिला रुपए भेजना चाहती थी उसकी जानकारी जुटाई.

कोटक महिंद्रा बैंक ने बताया कि जिस अकाउंट में महिला रुपए भेजना चाहती है वह अकाउंट अक्टूबर में खुला हुआ करंट अकाउंट है. उसमें रूपये का सिर्फ बड़ा ट्रांजैक्शन ही होता है. इस बीच साइबर ठग ने बैंक मैनेजर से भी बातचीत की. एक महिला साइबर ठग ने बुजुर्ग महिला की बेटी बनकर और एक ने बेटा बन कर बात की. हालांकि बैंक मैनेजर के सवाल पूछने पर दोनों सही जवाब नहीं दे पाए. इसके बाद बैंक मैनेजर ने विदेश में रह रहे महिला के वास्तविक बेटे से भी बात की. महिला के बेटे से बात करने के बाद यह तय हो गया कि महिला मुसीबत में है और उसे डिजिटल अरेस्ट किया गया है. फिलहाल साइबर क्राइम थाना पुलिस महिला के घर भी पहुंची और उसे ट्रांजैक्शन करने से रोक दिया गया. इस तरह से महिला के साथ करोड़ों की ठगी होने से बच गई.

पंजाब नेशनल बैंक के वाराणसी जोन के जनरल मैनेजर दीपक सिंह और सर्किल मैनेजर रविंद्र नारायण ओम ने चीफ बैंक मैनेजर और अपने स्टाफ के इस कार्य की सराहना की है. ‌ उन्होंने कहा है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया और खुद पंजाब नेशनल बैंक की यह गाइडलाइन है कि अगर कोई व्यक्ति एक साथ ज्यादा अमाउंट का ट्रांजैक्शन करता है तो उसे पर नजर रखी जाए. इसलिए आरबीआई के गाइडलाइन और बैंक के नियमों का पालन करते हुए ही बुजुर्ग महिला खाताधारक को साइबर फ्रॉड से बचाया जा सका. बैंक अधिकारियों ने आगे भी लोगों को साइबर फ्रॉड से सतर्क रहने की अपील की है. 

सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Read
Published at : 31 Dec 2025 09:04 AM (IST)
Tags :
Cyber Fraud Digital Arrest UTTAR PRADESH NEWS PRAYAGRAJ NEWS
Embed widget