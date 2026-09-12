महराजगंज नहर में कूदी महिला की 2 छात्रों ने बचाई जान, पुलिस करेगी सम्मानित

महराजगंज में 2 छात्रों की बहादूरी के कारण एक महिला की जान बच गई. यहां एक नहर में महिला के छलांग लगाने पर घटनास्थल पर मौजूद दो छात्रों ने अपनी जान की परवाह किए बिना तेज बहाव में छलांग लगा दी. दोनों ने डूब रही महिला को किसी तरह नहर से बाहर निकालकर उसकी जान बचा ली.

साहस और मानवता की मिसाल पेश करने वाले कक्षा 10 के दोनों छात्रों को अब पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी सार्वजनिक रूप से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेंगे. यह मामला निचलौल थाना क्षेत्र का है.

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छात्रों ने कैसे बचाई महिला की जान?

बताया जा रहा है कि यहां नहर में एक महिला ने आत्महत्या के विचार से छलांग लगा दी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके के लिए रवाना हुई. इसी दौरान वहां मौजूद मसीह सेवाश्रम इंटर कॉलेज के कक्षा 10वीं के छात्र कृष्णा गुप्ता और सद्दाम हुसैन की नजर महिला पर पड़ी. महिला को तेज बहाव में डूबता देख दोनों ने बिना देर किए नहर में छलांग लगा दी. दोनों छात्रों ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

पारिवारिक विवाद के बाद उठाया कदम

पुलिस की जांच में महिला की पहचान सकीना अंसारी (करीब 30 वर्ष) निवासी जहदा, थाना कोठीभार के रूप में हुई. महिला का ससुराल निचलौल थाना क्षेत्र के छितौना गांव में है. पुलिस के अनुसार, पारिवारिक विवाद के कारण महिला ने नहर में छलांग लगाई थी. महिला के सुरक्षित बाहर निकलने के बाद पुलिस ने उसके स्वास्थ्य की जानकारी ली. महिला के पूरी तरह स्वस्थ होने पर सूचना उसके परिजनों को दी गई. परिजन मौके पर पहुंचे और महिला को अपने साथ घर ले गए.

छात्रों के साहस की पुलिस ने की सराहना

महिला की जान बचाने वाले सेखुई निवासी कृष्णा गुप्ता और कोहडवल निवासी सद्दाम हुसैन के साहस की पुलिस प्रशासन ने जमकर सराहना की है. दोनों छात्रों ने ऐसे समय में मदद के लिए कदम बढ़ाया, जब तेज बहाव के कारण नहर में उतरना जोखिम भरा था. पुलिस अधीक्षक (SP) शक्ति मोहन अवस्थी ने दोनों छात्रों को सार्वजनिक रूप से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने का निर्णय लिया है.

SP का कहना है कि दोनों छात्रों ने संकट के समय जिस साहस और मानवीय संवेदना का परिचय दिया, वह सराहनीय है. उनके सम्मान से अन्य युवाओं और आम नागरिकों को भी जरूरतमंद की मदद के लिए आगे आने की प्रेरणा मिलेगी.

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