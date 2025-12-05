अलीगढ़ में जमीन विवाद पर बेटे का खौफनाक कदम, पुलिस के सामने जाकर किया सरेंडर, गांव में दहशत

अलीगढ़ के कोतवाली इगलास क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव तरसारा में आज सुबह एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई जिसने पूरे गांव को दहशत और सदमे में डाल दिया. जमीनी विवाद के चलते एक बेटे ने अपने ही पिता की लोहे की रॉड से पीट-पीट कर निर्मम हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी युवक सीधे थाने पहुंचा और पुलिस के सामने खुद को समर्पित कर दिया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिया है, साथ ही पूरे प्रकरण की जांच तेज कर दी गई है.

परिवार में लंबे समय से चल रहा था जमीन का विवाद

तरसारा गांव में 65 वर्षीय बनवारी लाल अपने दो बेटों और परिवार के साथ रहते थे. बताया जाता है कि पिछले कई महीनों से परिवार में जमीन के बंटवारे को लेकर तनाव चल रहा था. बड़ा बेटा योगेंद्र लगातार अपने हिस्से से अधिक भूमि की मांग कर रहा था. कई बार पंचायत भी बैठी, रिश्तेदारों ने भी मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था. आज सुबह विवाद अचानक इतना भड़क गया कि स्थिति संभालने से पहले ही योगेंद्र ने घर में रखी लोहे की रॉड उठा ली और गुस्से में अपने पिता पर ताबड़तोड़ वार करने लगा. परिवार के अन्य सदस्य कुछ समझ पाते, उससे पहले ही घायल बनवारी लाल जमीन पर गिर पड़े और कुछ ही मिनटों में उनकी सांसें थम गईं.

आरोपी ने सीधे थाने पहुंचकर किया आत्मसमर्पण

घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी योगेंद्र घर से निकला और सीधा कोतवाली इगलास पहुंच गया. थाने में पहुंचकर उसने पुलिस के सामने खुद को पेश किया और बताया कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी है. अचानक आए इस खुलासे से पुलिस भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई. बताया जाता है कि युवक गिरफ्तारी से पहले अपने किए पर पछताया नहीं, बल्कि वही जमीन के झगड़े की दलीलें पुलिस के सामने देता रहा. पुलिस टीम तुरंत गांव पहुंची, शव को कब्जे में लिया और घटनास्थल की फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद किया

एसपी ग्रामीण अमृत जैन ने बताया कि आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है. हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है. परिवार के बयान लिए जा रहे हैं और मामले की विवेचना के लिए टीम गठित कर दी गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए अलीगढ़ भेज दिया गया है. एसपी ग्रामीण अमृत जैन ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच में जमीनी विवाद हत्या की मुख्य वजह के रूप में सामने आया है. उन्होंने बताया: “योगेंद्र ने अपने पिता बनवारी लाल से जमीन में अतिरिक्त हिस्से की मांग की थी. पिता ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने गुस्से में लोहे की रॉड से कई वार कर उनकी हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी स्वयं थाने पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया. आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है. साक्ष्य संकलन जारी है.”

गांव में सदमा और परिवार में पहले भी विवाद

वहीं तरसारा गांव के लोगों का कहना है कि परिवार में विवाद पहले भी होता था, लेकिन किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि बात हत्या तक पहुंच जाएगी. बनवारी लाल गांव में एक शांत स्वभाव के व्यक्ति माने जाते थे. कृषि कार्य और घरेलू जिम्मेदारियों में व्यस्त रहने वाले बनवारी लाल का कहना था कि वे जमीन का बंटवारा बराबरी से करना चाहते थे, लेकिन योगेंद्र की मांग लगातार बढ़ रही थी.