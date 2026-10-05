Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड"हर चीज का इवेंट बना देते हैं...", स्मित मच्छार को लेकर BJP पर भड़के इमरान मसूद

"हर चीज का इवेंट बना देते हैं...", स्मित मच्छार को लेकर BJP पर भड़के इमरान मसूद

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने फ्लाईदुबई के पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की बहादुरी की तारीफ करते हुए बीजेपी पर घटना को राजनीतिक इवेंट बनाने का आरोप लगाया.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 05 Oct 2026 08:22 AM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस सांसद और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद ने फ्लाईदुबई के पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि कैप्टन मच्छार ने अपनी जान की परवाह किए बिना विमान में सवार लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई. हालांकि, इसी के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर इस घटना को राजनीतिक इवेंट में बदलने का आरोप भी लगाया.

इमरान मसूद ने कहा कि कैप्टन स्मित मच्छार ने जिस तरह मुश्किल हालात में अपनी जिम्मेदारी निभाई, वह काबिल-ए-तारीफ है. उन्होंने कहा, "कैप्टन स्मित मच्छार ने अपनी जान बचाई और लोगों की जान भी बचाई. उसकी बहादुरी को सलाम है."

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर में आजम खान परिवार से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य, सियासी हलचल तेज
रामपुर में आजम खान परिवार से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य, सियासी हलचल तेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
‘कम से कम 10 बच्चे पैदा करो’, हिंदुओं से बोले मौलाना साजिद रशीदी, विवादित बयान वायरल
‘कम से कम 10 बच्चे पैदा करो’, हिंदुओं से बोले मौलाना साजिद रशीदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ओवैसी कह नहीं पा रहे हैं लेकिन...', प्रमोद कृष्णम ने बताया क्या चाहते हैं AIMIM चीफ
'ओवैसी कह नहीं पा रहे हैं लेकिन...', प्रमोद कृष्णम ने बताया क्या चाहते हैं AIMIM चीफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मौसम का यू टर्न! इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट
यूपी में मौसम का यू टर्न! इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट

उत्तराखंड: पूर्व CM हरीश रावत से कांग्रेस नेतृत्व नाराज, कहा- 'पार्टी को बिना बताए...'

'हर चीज को बीजेपी के इवेंट से जोड़ देते हैं'

इमरान मसूद ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हर घटना को राजनीतिक आयोजन के तौर पर पेश करना सही नहीं है. उन्होंने कहा, "अब वो कोई ऐसा थोड़ी है कि बीजेपी ने इवेंट बना दिया है. हर चीज को बीजेपी के इवेंट के साथ जोड़ देते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "अरे भाई, वो बच गया बेचारा. बस अल्लाह से दुआ करो कि वो बचा रहे और खुश रहे. बात खत्म. यह कौन-सी बात हो गई कि हर चीज को आप इवेंट बनाकर पेश करोगे?"

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABP News (@abpnewstv)

क्या हुआ था फ्लाईदुबई की फ्लाइट में?

जानकारी के मुताबिक, फ्लाईदुबई की उड़ान एफजेड1073 के कॉकपिट में सह-पायलट ने कथित तौर पर कैप्टन स्मित मच्छार पर हमला कर दिया था. इस हमले में पायलट गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इसके बावजूद उन्होंने मुश्किल हालात में विमान को संभालने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भूमिका निभाई.

'हार के बाद EVM और EC पर...', राहुल गांधी के आरोपों पर बोले बृजभूषण शरण सिंह

बताया गया कि विमान में 170 से ज्यादा लोग सवार थे. घटना के बाद विमान को सऊदी अरब के तबुक की ओर मोड़ दिया गया. इस पूरे घटनाक्रम के बाद कैप्टन मच्छार की बहादुरी और सूझबूझ की चर्चा हो रही है. इसी मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए इमरान मसूद ने उनकी बहादुरी को सलाम किया और उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ की.

और पढ़ें

About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Read More
Published at : 05 Oct 2026 08:22 AM (IST)
Tags :
UP NEWS IMRAN MASOOD Smit Machchhar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर में आजम खान परिवार से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य, सियासी हलचल तेज
रामपुर में आजम खान परिवार से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य, सियासी हलचल तेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
‘कम से कम 10 बच्चे पैदा करो’, हिंदुओं से बोले मौलाना साजिद रशीदी, विवादित बयान वायरल
‘कम से कम 10 बच्चे पैदा करो’, हिंदुओं से बोले मौलाना साजिद रशीदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ओवैसी कह नहीं पा रहे हैं लेकिन...', प्रमोद कृष्णम ने बताया क्या चाहते हैं AIMIM चीफ
'ओवैसी कह नहीं पा रहे हैं लेकिन...', प्रमोद कृष्णम ने बताया क्या चाहते हैं AIMIM चीफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मौसम का यू टर्न! इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट
यूपी में मौसम का यू टर्न! इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani | UP News: दगाबाज सनम...बेवफा बवाल ! | Meerut
Protest Against CEC | SIR Controversy: Gyanesh Kumar के खिलाफ ठाकरे बंधुओं का मोर्चा | Congress
Premanand Maharaj: संतों का डेरा या 'धन साधकों' का बसेरा?
Mad Sandhu Murder Case: इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या | ABP News
UP Politics | UP Chunaav 2027: गठबंधन में 'दरार'...27 में कैसे बेड़ापार?। Akhilesh Yadav | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SIR पर बढ़ा बवाल! ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर SC में सुनवाई आज
SIR पर बढ़ा बवाल! ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर SC में सुनवाई आज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजमगढ़ BJP में मंच पर नाम न पुकारने पर बवाल, नेता और जिलाध्यक्ष में हाथापाई
आजमगढ़ BJP में मंच पर नाम न पुकारने पर बवाल, नेता और जिलाध्यक्ष में हाथापाई
विश्व
'झूठे आरोप, सबूत...', फ्लाई दुबई कांड से कनेक्शन जोड़ने पर भड़का ईरान
'झूठे आरोप, सबूत...', फ्लाई दुबई कांड से कनेक्शन जोड़ने पर भड़का ईरान
टेलीविजन
KKK15 Winner: 'खतरों के खिलाड़ी 15' के विनर बने अविनाश मिश्रा, ट्रॉफी के साथ घर ले गए इतनी प्राइज मनी
'खतरों के खिलाड़ी 15' के विनर बने अविनाश मिश्रा, ट्रॉफी के साथ घर ले गए इतनी प्राइज मनी
क्रिकेट
6,6,6,6,6... WCL में एबी डिविलियर्स ने की छक्के-चौकों की बरसात, 39 गेंदों में बनाए 70 रन
6,6,6,6,6... WCL में एबी डिविलियर्स ने की छक्के-चौकों की बरसात, 39 गेंदों में बनाए 70 रन
दिल्ली NCR
दिल्ली में अक्टूबर की गर्मी ने बढ़ाई बेचैनी, आज 37 डिग्री तक पहुंचेगा पारा
दिल्ली में अक्टूबर की गर्मी ने बढ़ाई बेचैनी, आज 37 डिग्री तक पहुंचेगा पारा
इंडिया
एशियन गेम्स: खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर PM मोदी की प्रतिक्रिया, बोले- 'आपने देश को...'
एशियन गेम्स: खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर PM मोदी की प्रतिक्रिया, बोले- 'आपने देश को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मौसम का यू टर्न! इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट
यूपी में मौसम का यू टर्न! इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget