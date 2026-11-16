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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडइमरान मसूद बोले- 'अखिलेश यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ेगा सपा-कांग्रेस गठबंधन'

इमरान मसूद बोले- 'अखिलेश यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ेगा सपा-कांग्रेस गठबंधन'

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है. राहुल गांधी ने भी स्पष्ट कहा है कि सभी को जमीन पर उतरकर एक साथ चुनाव लड़ना है.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 16 Nov 2026 04:39 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक हुई है. इस बैठक के बाद कांग्रेस सांसद और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन अखिलेश यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ेगा.

इसके साथ ही कांग्रेस सांसद ने कहा कि अगर गठबंधन जीतता है तो अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस उनके साथ है. इमरान मसूद ने सीट बंटवारे को लेकर कहा कि गठबंधन में सम्मानजनक सीटों के साथ बंटवारा होगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है. राहुल गांधी ने भी स्पष्ट कहा है कि सभी को जमीन पर उतरकर एक साथ चुनाव लड़ना है.

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कांग्रेस से सीट शेयरिंग के मुद्दे पर क्या बोले अखिलेश यादव?

उधर, समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी यूपी विधानसभा 2027 में कांग्रेस पार्टी से सीट शेयरिंग पर बड़ा बयान दिया है. अखिलेश यादव ने यूपी चुनावों के लिए सपा-कांग्रेस गठबंधन में सीट-शेयरिंग पर कहा, "अभी सीट-शेयरिंग को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है." हालांकि उन्होंने साफ किया है कि, "इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा, एक-दूसरे का सम्मान करते हुए हम सीटों का तालमेल बिठा लेंगे."

चुनाव से पहले बदले इमरान मसूद के सुर!

उत्तर प्रदेश में अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव होनें हैं, चुनाव पहले सियासी तपिश बढ़ने लगी है. यूपी की सहारनपुर लोकसभा सीट से सांसद इमरान मसूद के तेवर चुनाव से पहले बदल गए हैं. अक्सर अपने बयानों के जरिये समाजवादी पार्टी आक्रामक रहने वाले इमरान मसूद अब खुद यह बात कह रहे हैं, "अगर गठबंधन जीतता है तो अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस उनके साथ है."

आपको बता दें कि, कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सांसद इमरान मसूद अपने एक बयान में समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए यह तक कह दिया था कि " 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जो 37 सीटें मिली हैं, वह कांग्रेस के दम पर मिली हैं."

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 16 Nov 2026 04:22 PM (IST)
Tags :
UP News Imran Masood CONGRESS UP Assembly Election 2027 UP Election 2027 Elections 2027
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