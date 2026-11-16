इमरान मसूद बोले- 'अखिलेश यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ेगा सपा-कांग्रेस गठबंधन'

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक हुई है. इस बैठक के बाद कांग्रेस सांसद और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन अखिलेश यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ेगा.

इसके साथ ही कांग्रेस सांसद ने कहा कि अगर गठबंधन जीतता है तो अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस उनके साथ है. इमरान मसूद ने सीट बंटवारे को लेकर कहा कि गठबंधन में सम्मानजनक सीटों के साथ बंटवारा होगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है. राहुल गांधी ने भी स्पष्ट कहा है कि सभी को जमीन पर उतरकर एक साथ चुनाव लड़ना है.

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कांग्रेस से सीट शेयरिंग के मुद्दे पर क्या बोले अखिलेश यादव?

उधर, समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी यूपी विधानसभा 2027 में कांग्रेस पार्टी से सीट शेयरिंग पर बड़ा बयान दिया है. अखिलेश यादव ने यूपी चुनावों के लिए सपा-कांग्रेस गठबंधन में सीट-शेयरिंग पर कहा, "अभी सीट-शेयरिंग को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है." हालांकि उन्होंने साफ किया है कि, "इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा, एक-दूसरे का सम्मान करते हुए हम सीटों का तालमेल बिठा लेंगे."

चुनाव से पहले बदले इमरान मसूद के सुर!

उत्तर प्रदेश में अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव होनें हैं, चुनाव पहले सियासी तपिश बढ़ने लगी है. यूपी की सहारनपुर लोकसभा सीट से सांसद इमरान मसूद के तेवर चुनाव से पहले बदल गए हैं. अक्सर अपने बयानों के जरिये समाजवादी पार्टी आक्रामक रहने वाले इमरान मसूद अब खुद यह बात कह रहे हैं, "अगर गठबंधन जीतता है तो अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस उनके साथ है."

आपको बता दें कि, कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सांसद इमरान मसूद अपने एक बयान में समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए यह तक कह दिया था कि " 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जो 37 सीटें मिली हैं, वह कांग्रेस के दम पर मिली हैं."

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