भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को भारत रत्न देने की मांग कर दी है. एक तरफ उनकी इस मांग को समर्थन मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने निशाना साधना शुरू कर दिया है. कांग्रेस सासंद इमरान मसूद ने मनोज तिवारी की इस मांग पर प्रतिक्रिया दी है.

इमरान मसूद ने कहा कि मंगल पांडे को मानने की बात कही जा रही है. मंगल पांडे की विरासत इनके पास है क्या? उन्होंने कहा कि मंगल पांडे की विरासत हमारे पास है. मंगल पांडे आदर्श थे, आदर्श हैं और आदर्श रहेंगे. इनके मानने या न मानने से क्या फर्क पड़ रहा है.

इनके पास माफीवीरों की विरासत है- इमरान मसूद

उन्होंने आगे कहा कि इनके पास तो माफीवीरों की विरासत है और यह माफीवीर हैं. इनके पास माफीनामे लिखे हुए हैं. इसलिए यह माफीवीरों की विरासत को संभाले. इमरान मसूद ने इस बयान के जरिए मनोज तिवारी और बीजेपी पर निशाना साधा है.

मनोज तिवारी की मांग का ब्रजेश पाठक ने किया समर्थन

मनोज तिवारी द्वारा मंगल पांडे को भारत रत्न दिए जाने की मांग पर ब्रजेश पाठक ने समर्थन किया. उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है. मंगल पांडे ने देश को आजादी दिलाने में बड़ी भूमिका दिलाई है.

कांग्रेस प्रवक्ता ने उठाया सवाल

इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि अगर मनोज तिवारी भारत रत्न की मांग कर रहे हैं तो वह लेटर हेड पर इस मांग को लिखकर प्रधानमंत्री को सौंपे, मीडिया के सामने आकर वे क्यों मांग कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि पीएम ऑफिस या राष्ट्रपति के समक्ष इस मांग को लिखित में देकर पूरा कराना चाहिए, ये बेहतर बात है. मंगल पांडे स्वतंत्रता सेनानी थे.

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी गुरुवार (9 अप्रैल) को यूपी के बलिया में स्थिति स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे के गांव पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि मंगल पांडे ने अंग्रेजों की नींव हिला दी, वह भले ही शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने पूरे देश को जगा दिया. उन्होंने कहा कि मंगल पांडे भारत रत्न हैं. अगर उन्हें ये सम्मान नहीं मिलेगा तो फिर किसे मिलेगा. इसके लिए आज से आवाज उठाएंगे.

ये भी पढ़ें: 'दोनों लिस्ट के अंदर इतना अंतर...', यूपी की फाइनल वोटर लिस्ट को लेकर भड़के AAP सांसद संजय सिंह