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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'माफीवीरों की विरासत संभाले', मंगल पांडे को भारत रत्न देने की मांग पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद

'माफीवीरों की विरासत संभाले', मंगल पांडे को भारत रत्न देने की मांग पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद

UP Politics: बीजेपी सांसद मनोज तिवारी द्वारा स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को भारत रत्न दिए जाने की मांग पर इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 11 Apr 2026 09:16 AM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को भारत रत्न देने की मांग कर दी है. एक तरफ उनकी इस मांग को समर्थन मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने निशाना साधना शुरू कर दिया है. कांग्रेस सासंद इमरान मसूद ने मनोज तिवारी की इस मांग पर प्रतिक्रिया दी है.

इमरान मसूद ने कहा कि मंगल पांडे को मानने की बात कही जा रही है. मंगल पांडे की विरासत इनके पास है क्या? उन्होंने कहा कि मंगल पांडे की विरासत हमारे पास है. मंगल पांडे आदर्श थे, आदर्श हैं और आदर्श रहेंगे. इनके मानने या न मानने से क्या फर्क पड़ रहा है. 

इनके पास माफीवीरों की विरासत है- इमरान मसूद

उन्होंने आगे कहा कि इनके पास तो माफीवीरों की विरासत है और यह माफीवीर हैं. इनके पास माफीनामे लिखे हुए हैं. इसलिए यह माफीवीरों की विरासत को संभाले. इमरान मसूद ने इस बयान के जरिए मनोज तिवारी और बीजेपी पर निशाना साधा है. 

मनोज तिवारी की मांग का ब्रजेश पाठक ने किया समर्थन

मनोज तिवारी द्वारा मंगल पांडे को भारत रत्न दिए जाने की मांग पर ब्रजेश पाठक ने समर्थन किया. उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है. मंगल पांडे ने देश को आजादी दिलाने में बड़ी भूमिका दिलाई है. 

कांग्रेस प्रवक्ता ने उठाया सवाल

इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि अगर मनोज तिवारी भारत रत्न की मांग कर रहे हैं तो वह लेटर हेड पर इस मांग को लिखकर प्रधानमंत्री को सौंपे, मीडिया के सामने आकर वे क्यों मांग कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि पीएम ऑफिस या राष्ट्रपति के समक्ष इस मांग को लिखित में देकर पूरा कराना चाहिए, ये बेहतर बात है. मंगल पांडे स्वतंत्रता सेनानी थे.

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी गुरुवार (9 अप्रैल) को यूपी के बलिया में स्थिति स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे के गांव पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि मंगल पांडे ने अंग्रेजों की नींव हिला दी, वह भले ही शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने पूरे देश को जगा दिया. उन्होंने कहा कि मंगल पांडे भारत रत्न हैं. अगर उन्हें ये सम्मान नहीं मिलेगा तो फिर किसे मिलेगा. इसके लिए आज से आवाज उठाएंगे.

ये भी पढ़ें: 'दोनों लिस्ट के अंदर इतना अंतर...', यूपी की फाइनल वोटर लिस्ट को लेकर भड़के AAP सांसद संजय सिंह

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 11 Apr 2026 09:16 AM (IST)
Tags :
Bharat Ratna Mangal Pandey UP NEWS IMRAN MASOOD Saharanpur News MANOJ TIWARI
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