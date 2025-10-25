नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन पर हो रहा अवैध निर्माण, पुलिस ने 90 लोगों पर दर्ज किया केस

ग्रेटर नोएडा में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके बीच दो प्रभावित गांवों की जमीन पर अवैध कब्जे और निर्माण का मामला सामने आया है. प्रशासन ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 90 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

जानकारी के अनुसार, यह मामला नंगला हुकुम सिंह और करौली बांगर गांवों से जुड़ा है. इन दोनों गांवों की जमीन एयरपोर्ट के स्टेज-1 और फेज-2 के लिए पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी है. बावजूद इसके, कुछ लोगों ने अधिग्रहित भूमि पर मकान और अन्य संरचनाओं का निर्माण शुरू कर दिया था. क्षेत्रीय लेखपाल की शिकायत पर जेवर कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार (24 अक्तूबर) को यह मुकदमा दर्ज किया.

नोटिस के बाद भी ग्रामीण अधिग्रहित भूमि पर कर रहे निर्माण

सूत्रों के मुताबिक नंगला हुकुम सिंह, रन्हेरा, कुरैब और करौली बांगर समेत कई गांवों की बड़ी भूमि एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए ली गई है. प्रशासन ने पहले भी ग्रामीणों को कई बार नोटिस जारी कर चेतावनी दी थी कि अधिग्रहित भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण गैरकानूनी है. बावजूद इसके, निर्माण कार्य जारी रहा, जिससे अब प्रशासन को कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी.

राजकीय संपत्ति को प्रभावित कर रहे लोग

शिकायत में कहा गया है कि अधिग्रहित भूमि पर अवैध कब्जे और निर्माण न केवल शासन की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि राजकीय संपत्ति को भी प्रभावित कर रहे हैं. चूंकि एयरपोर्ट परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है, इसलिए सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण बिलकुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

मुआवजा मिलने के बाद भी ग्रामीण जमा रहे अपना अधिकार

वहीं, अधिकारियों के अनुसार एयरपोर्ट प्रभावित क्षेत्रों में आबादी वाली जमीन पर अधिक मुआवजा दिया गया है. इसी वजह से कुछ ग्रामीण अपनी कृषि भूमि को आवासीय बताकर निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें ज्यादा मुआवजा मिल सके. लेकिन प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि अधिग्रहित भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण शासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और इसे अवैध माना जाएगा.

अवैध निर्माणों का सत्यापन कर कार्रवाई में जुटा प्रशासन

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, जल्द ही पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम अवैध निर्माणों का सत्यापन कर उन्हें सील करने और ध्वस्त करने की कार्रवाई कर सकती है. साथ ही ग्रामीणों को चेतावनी दी गई है कि कानून का उल्लंघन करने वालों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. यह कदम न केवल शासन की सख्त नीति को दर्शाता है, बल्कि यह भी संदेश देता है कि राष्ट्रीय परियोजनाओं से जुड़ी जमीनों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.