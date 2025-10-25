हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन पर हो रहा अवैध निर्माण, पुलिस ने 90 लोगों पर दर्ज किया केस

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन पर हो रहा अवैध निर्माण, पुलिस ने 90 लोगों पर दर्ज किया केस

UP News: नोएडा एयरपोर्ट परियोजना की अधिग्रहित जमीन पर अवैध निर्माण के मामले में प्रशासन ने 90 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया. जल्द ही अवैध ढांचों की सीलिंग और ध्वस्तीकरण कार्रवाई होगी.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 25 Oct 2025 07:35 AM (IST)
Preferred Sources

ग्रेटर नोएडा में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके बीच दो प्रभावित गांवों की जमीन पर अवैध कब्जे और निर्माण का मामला सामने आया है. प्रशासन ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 90 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

जानकारी के अनुसार, यह मामला नंगला हुकुम सिंह और करौली बांगर गांवों से जुड़ा है. इन दोनों गांवों की जमीन एयरपोर्ट के स्टेज-1 और फेज-2 के लिए पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी है. बावजूद इसके, कुछ लोगों ने अधिग्रहित भूमि पर मकान और अन्य संरचनाओं का निर्माण शुरू कर दिया था. क्षेत्रीय लेखपाल की शिकायत पर जेवर कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार (24 अक्तूबर)  को यह मुकदमा दर्ज किया.

नोटिस के बाद भी ग्रामीण अधिग्रहित भूमि पर कर रहे निर्माण

सूत्रों के मुताबिक नंगला हुकुम सिंह, रन्हेरा, कुरैब और करौली बांगर समेत कई गांवों की बड़ी भूमि एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए ली गई है. प्रशासन ने पहले भी ग्रामीणों को कई बार नोटिस जारी कर चेतावनी दी थी कि अधिग्रहित भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण गैरकानूनी है. बावजूद इसके, निर्माण कार्य जारी रहा, जिससे अब प्रशासन को कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी.

राजकीय संपत्ति को प्रभावित कर रहे लोग

शिकायत में कहा गया है कि अधिग्रहित भूमि पर अवैध कब्जे और निर्माण न केवल शासन की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि राजकीय संपत्ति को भी प्रभावित कर रहे हैं. चूंकि एयरपोर्ट परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है, इसलिए सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण बिलकुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

मुआवजा मिलने के बाद भी ग्रामीण जमा रहे अपना अधिकार

वहीं, अधिकारियों के अनुसार एयरपोर्ट प्रभावित क्षेत्रों में आबादी वाली जमीन पर अधिक मुआवजा दिया गया है. इसी वजह से कुछ ग्रामीण अपनी कृषि भूमि को आवासीय बताकर निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें ज्यादा मुआवजा मिल सके. लेकिन प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि अधिग्रहित भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण शासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और इसे अवैध माना जाएगा.

अवैध निर्माणों का सत्यापन कर कार्रवाई में जुटा प्रशासन

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, जल्द ही पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम अवैध निर्माणों का सत्यापन कर उन्हें सील करने और ध्वस्त करने की कार्रवाई कर सकती है. साथ ही ग्रामीणों को चेतावनी दी गई है कि कानून का उल्लंघन करने वालों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. यह कदम न केवल शासन की सख्त नीति को दर्शाता है, बल्कि यह भी संदेश देता है कि राष्ट्रीय परियोजनाओं से जुड़ी जमीनों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

और पढ़ें
Published at : 25 Oct 2025 07:35 AM (IST)
Tags :
Greater Noida Noida Airport UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'सिर्फ भारत की क्यों टारगेट पर?' रूसी तेल कंपनियों पर बैन को लेकर पीयूष गोयल ने ब्रिटेन से पूछे तीखे सवाल
'सिर्फ भारत की क्यों टारगेट पर?' रूसी तेल कंपनियों पर बैन को लेकर पीयूष गोयल ने ब्रिटेन से पूछे तीखे सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदलने वाला है मौसम, सुबह-शाम छाया कोहरा, इस दिन से बारिश के साथ बढ़ेगी सर्दी
यूपी में बदलने वाला है मौसम, सुबह-शाम छाया कोहरा, इस दिन से बारिश के साथ बढ़ेगी सर्दी
इंडिया
दुश्मनों पर आसमान से टूटेगा कहर! सेना की हर बटालियन में ड्रोन प्लाटून तैयार, PAK सीमा पर दिखाया दम
दुश्मनों पर आसमान से टूटेगा कहर! सेना की हर बटालियन में ड्रोन प्लाटून तैयार, PAK सीमा पर दिखाया दम
क्रिकेट
IND vs AUS 3rd ODI Live Streaming: सिडनी में सम्मान बचाने उतरेगी टीम इंडिया! जानें कब, कहां और कितने बजे से शुरू होगा मुकाबला
सिडनी में सम्मान बचाने उतरेगी टीम इंडिया! जानें कब, कहां और कितने बजे से शुरू होगा मुकाबला
Advertisement

वीडियोज

लेडी डॉक्टर के 'डेथ नोट' का खुलासा !
चुनाव मैदान में उतरे खेसारी... समर्थकों ने दूध और सिक्कों से किया स्वागत!
जननायक Vs जमानती
'सुशासन राज' नहीं 'जंगलराज' दिलाएगा वोट?
'बिहारी' Vs बाहरी..किस पर पड़ेगा भारी? वरिष्ठ पत्रकार का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 171 / litre 76.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 133 / litre 45.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'सिर्फ भारत की क्यों टारगेट पर?' रूसी तेल कंपनियों पर बैन को लेकर पीयूष गोयल ने ब्रिटेन से पूछे तीखे सवाल
'सिर्फ भारत की क्यों टारगेट पर?' रूसी तेल कंपनियों पर बैन को लेकर पीयूष गोयल ने ब्रिटेन से पूछे तीखे सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदलने वाला है मौसम, सुबह-शाम छाया कोहरा, इस दिन से बारिश के साथ बढ़ेगी सर्दी
यूपी में बदलने वाला है मौसम, सुबह-शाम छाया कोहरा, इस दिन से बारिश के साथ बढ़ेगी सर्दी
इंडिया
दुश्मनों पर आसमान से टूटेगा कहर! सेना की हर बटालियन में ड्रोन प्लाटून तैयार, PAK सीमा पर दिखाया दम
दुश्मनों पर आसमान से टूटेगा कहर! सेना की हर बटालियन में ड्रोन प्लाटून तैयार, PAK सीमा पर दिखाया दम
क्रिकेट
IND vs AUS 3rd ODI Live Streaming: सिडनी में सम्मान बचाने उतरेगी टीम इंडिया! जानें कब, कहां और कितने बजे से शुरू होगा मुकाबला
सिडनी में सम्मान बचाने उतरेगी टीम इंडिया! जानें कब, कहां और कितने बजे से शुरू होगा मुकाबला
साउथ सिनेमा
'ब्लॉकबस्टर' कहर जारी, खूनी पिशाचों के बीच 'चुड़ैल के आतंक' पर भारी पड़ेगी देवों की कहानी!
'ब्लॉकबस्टर' कहर जारी, खूनी पिशाचों के बीच 'चुड़ैल के आतंक' पर भारी पड़ेगी देवों की कहानी!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुरादाबाद: मदरसे ने 13 साल की बच्ची का वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा, परिजनों ने की शिकायत
मुरादाबाद: मदरसे ने 13 साल की बच्ची का वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा, परिजनों ने की शिकायत
हेल्थ
mRNA Vaccine: कैंसर को भी मात देगी कोविड वैक्सीन? mRNA टेक्नोलॉजी से किए जा रहे चौंकाने वाले दावे
कैंसर को भी मात देगी कोविड वैक्सीन? mRNA टेक्नोलॉजी से किए जा रहे चौंकाने वाले दावे
जनरल नॉलेज
बच्चों के लिए अमृत पर बड़ों के लिए क्यों ‘जहर’ बन जाता है दूध, जानें क्या है इसका DNA कनेक्शन?
बच्चों के लिए अमृत पर बड़ों के लिए क्यों ‘जहर’ बन जाता है दूध, जानें क्या है इसका DNA कनेक्शन?
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget