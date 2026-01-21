सरयू किनारे मौत का कारखाना: पुलिस ने तोड़ा अवैध हथियारों का साम्राज्य, तस्कर गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले की कलवारी पुलिस और SOG टीम ने संयुक्त रूप से एक ऐसे अपराधी के साम्राज्य को ढहा दिया है, जो सरयू नदी के दुर्गम माझा क्षेत्र की झाड़ियों के बीच छिपकर सालों से मौत का सामान तैयार कर रहा था. लेकिन इस बार पुलिस की घेराबंदी ने उसके इस काले कारोबार का अंत कर दिया.

अपर पुलिस अधीक्षक श्यामकांत को मुखबिर से सूचना मिली थी कि माझा क्षेत्र में हलचल कुछ ज्यादा है. क्षेत्राधिकारी कलवारी संजय सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने जब आधी रात को नदी के किनारे दबिश दी, तो नजारा चौंकाने वाला था. घने अंधेरे और झाड़ियों के बीच एक छोटी सी भट्ठी सुलग रही थी, जहां औजारों की खनक गूंज रही थी. पुलिस ने घेराबंदी कर असलहा तस्कर ताज मोहम्मद को दबोच लिया.

10 मिनट में दो जिंदा कारतूस असेंबल

इस केस का सबसे चौंकाने वाला पहलू पुलिस लाइन के सभागार में सामने आया. पूछताछ में जब ताज मोहम्मद ने अपनी रफ्तार का दावा किया, तो पुलिस ने उसे परखने का फैसला किया. पुलिस के आला अधिकारियों के सामने उसने महज 10 मिनट के भीतर दो जिंदा कारतूस असेंबल करके दिखा दिए. यह उसकी तकनीकी दक्षता और अनुभव को दर्शाता है.

32 बोर के हथियार बनाने में माहिर

आमतौर पर अवैध कारखानों में 315 और 12 बोर के देसी कट्टे बनते हैं, लेकिन ताज मोहम्मद 32 बोर के असलहे बनाने में माहिर निकला. उसकी फिनिशिंग ऐसी थी कि उसे पहचानना मुश्किल हो जाए. यह विशेषज्ञता उसे अन्य अवैध हथियार निर्माताओं से अलग बनाती थी और शायद इसीलिए उसके हथियारों की मांग अधिक थी.

ताज मोहम्मद ने अपना ठिकाना बहुत सोच-समझकर चुना था. नदी के किनारे का 'माझा' क्षेत्र बेहद दुर्गम होता है. यहां दूर-दूर तक कोई आबादी नहीं होती, जिससे भट्ठी का धुआं और हथौड़ों की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती थी. वह नाव के रास्ते अंबेडकरनगर और बस्ती के बीच आसानी से आवाजाही करता था, जिससे वह दो जिलों की पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था.

पुराना अपराधी, 2015 में भी केस

पुलिस के अनुसार, यह ताज मोहम्मद का पहला अपराध नहीं है. वह एक शातिर और पेशेवर अपराधी है. वर्ष 2015 में भी उसके खिलाफ अवैध शस्त्र बनाने का मुकदमा दर्ज हुआ था. जेल से छूटने के बाद उसने अपनी तकनीक को और आधुनिक बनाया और इस बार कारतूस निर्माण को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लिया.

भारी मात्रा में हथियार और उपकरण बरामद

पुलिस ने छापेमारी में निम्नलिखित सामान बरामद किया:

हथियार और कारतूस:

- 12 बोर के दो अवैध तमंचे

- 315 बोर के दो तमंचे

- 12 जिंदा कारतूस

उपकरण और कच्चा माल:

- ड्रिल मशीन

- लोहे की आरी

- छोटी भट्ठी

- लेथ मशीन के छोटे पुर्जे

- रेती और छेनी

- बड़ी मात्रा में कच्चा लोहा

- बारूद

गैंग्स को सप्लाई की आशंका

पुलिस अब इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रही है कि ताज मोहम्मद द्वारा बनाए गए हथियार और कारतूस किन-किन गैंग्स को सप्लाई किए गए थे. आशंका जताई जा रही है कि चुनाव या आगामी त्योहारों पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए भारी मात्रा में ऑर्डर बुक किए गए थे.

ASP श्यामाकांत ने पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि हमने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हमारा अगला लक्ष्य इसके खरीदार हैं. उन्होंने कहा, "यह पता लगाया जा रहा है कि इस अवैध फैक्ट्री का मुख्य फाइनेंसर कौन था और ताज मोहम्मद कच्चा माल, बारूद और मेटल कहां से मंगवाता था."

आरोपी को जेल भेजा गया

फिलहाल आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया है. पुलिस ने उसके खिलाफ अवैध हथियार निर्माण, कारतूस बनाने और अवैध व्यापार के आरोप में मामला दर्ज किया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी से पूछताछ जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही उसके नेटवर्क का पर्दाफाश होगा.

अवैध हथियार व्यापार पर चिंता

यह मामला अवैध हथियार व्यापार की गंभीरता को दर्शाता है. ऐसे हथियार अक्सर अपराधियों के हाथों में पहुंचकर समाज के लिए खतरा बन जाते हैं. पुलिस का कहना है कि इस तरह के अवैध कारखानों पर लगातार नजर रखी जा रही है और सख्त कार्रवाई की जा रही है.