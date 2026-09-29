SC सीट लेकिन जाट तय करते हैं हार-जीत! इगलास में BJP-सपा के बीच क्या है वोटों का गणित?

इगलास सीट की विधानसभा संख्या 77 है. इगलास एससी समाज के लिए आरक्षित विधानसभा सीट है. इगलास विधानसभा सीट अलीगढ़ जिले और हाथरस लोकसभा सीट का हिस्सा है. इगलास विधानसभा सीट 2012 में एससी समाज के लिए आरक्षित हुई.

इगलास विधानसभा सीट एससी समाज के लिए भले आरक्षित हो लेकिन इगलास विधानसभा सीट जाट और ब्राह्मण बाहुल्य है. जाट मतदाता तो सवा लाख के आस पास हैं.

इगलास विधानसभा सीट पर कांग्रेस आखिरी बार 2002 में जीती थी. 2004 विधानसभा उपचुनाव में बसपा भी इगलास जीत गई. 2007 और 2012 में इगलास से आरएलडी चुनाव जीती. 2017 और 2022 में बीजेपी ने इगलास विधानसभा सीट जीत ली, इस दौरान साल 2019 के विधानसभा उपचुनाव में भी इगलास से बीजेपी ही जीती.

2026 में एसआईआर के बाद इगलास विधानसभा सीट पर 3,59,086 मतदाता बचे हैं. 2024 लोकसभा चुनाव के समय इगलास विधानसभा सीट पर 3,99,803 मतदाता थे. एसआईआर के बाद इगलास विधानसभा सीट पर 40,717 मतदाता घटे हैं.

2022 विधानसभा चुनाव में इगलास विधानसभा सीट से बीजेपी के राजकुमार सहयोगी विधायक बने. सपा गठबंधन से आरएलडी ने बीरपाल सिंह को टिकट दिया. बसपा सुशील कुमार और कांग्रेस ने प्रीति को प्रत्याशी बनाया.

2022 विधानसभा चुनाव में इगलास विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 1,27,209

2. आरएलडी-सपा गठबंधन- 68,046

3. बसपा- 37,980

4. कांग्रेस- 7,797

2022 विधानसभा चुनाव में इगलास विधानसभा सीट पर बीजेपी के राजकुमार सहयोगी ने बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीता. बीजेपी ने आरएलडी के बीरपाल सिंह को लगभग 59 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. बीजेपी को 52.35 प्रतिशत और आरएलडी को 28 प्रतिशत वोट मिला. दोनों ही दलों के बीच लगभग 24 प्रतिशत वोटों का अंतर रहा. बसपा को लगभग 37 हजार वोट मिले और कांग्रेस 8 हजार से नीचे ही रह गई.

2022 विधानसभा चुनाव में इगलास विधानसभा सीट पर बीजेपी को 70 फीसदी जाट वोट मिला. इसके अलावा ब्राह्मण समाज को पूरा वोट मिला. बीजेपी को ठाकुर, बनिया समेत ओबीसी का सारा वोट मिला. बीजेपी को एससी समाज में बसपा के मूल काडर से अलग हटकर एससी समाज वाला वोट भी मिल गया.

2022 विधानसभा चुनाव में इगलास विधानसभा सीट पर सपा-आरएलडी गठबंधन के आरएलडी प्रत्याशी को मुस्लिम वोट सारा मिला. कुछ एससी समाज का भी वोट मिला. लगभग 30 हजार जाट वोट भी आरएलडी को मिला. वहीं बसपा को एससी समाज में सिर्फ अपमे मूल काडर का वोट मिला.

2024 लोकसभा चुनाव से पहले इगलास के समीकरण बदल गए. आरएलडी ने बीजेपी से हाथ मिला लिया. इगलास विधानसभा सीट हाथरस लोकसभा सीट का हिस्सा है.,

2024 लोकसभा चुनाव में इगलास विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 1,08,719

2. सपा- 62,479

3. बसपा- 39,242

2024 लोकसभा चुनाव में भी इगलास विधानसभा सीट पर बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई. बीजेपी ने सपा को लगभग 46 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. बसपा को लगभग 39 हजार वोट मिले.

अब क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में हाथरस से सभी प्रत्यासी एससी समाज से ही चुनावी मैदान में थे, तो सामान्य और जाट समाज का वोट निर्णायक था.

2024 लोकसभा चुनाव में इगलास विधानसभा सीट पर 80 प्रतिशत जाट समाज का वोट बीजेपी को मिला लेकिन लगभग 20 हजार के आसपास जाट समाज का वोट सपा को मिला. वहीं क्षत्रिय समाज का कुछ वोटों का नुकसान बीजेपी को हुआ और कुछ वोट सपा को मिले. इसीलिए सपा 62 हजार वोट इगलास विधानसभा सीट पर ले गई. बीजेपी को अति पिछड़ी जातियों का पूरा वोट मिला. बसपा को उसके मूल काडर वाला एससी समाज का पूरा वोट मिला.

इगलास विधानसभा सीट के जातीय समीकरण (अनुमानित)-

1. जाट- 1.25 लाख

2. ब्राह्मण- 55 हजार

3. एससी- 60 हजार

4. ठाकुर- 20 हजार

5. बनिया- 17 हजार

6. मुस्लिम- 30 हजार

7. बघेल- 17 हजार

8. नाई- 8 हजार

9. लोधी- 8 हजार

10. सैनी- 10 हजार

11. प्रजापति- 4 हजार

12. कश्यप- 3 हजार

13. अन्य- 15 हजार

इगलास विधानसभा सीट पर जाट और ब्राह्मण के अलावा अति पिछड़ी जातियों का वोट हार जीत में निर्णायक भूमिका अदा करता है. गैर जाट ओबीसी लगभग 50 हजार से ज्यादा है.