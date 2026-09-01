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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'फील्डिंग पूरी सेट की हुई है...', फिर चार्चा में IAS रिंकू सिंह राही

'फील्डिंग पूरी सेट की हुई है...', फिर चार्चा में IAS रिंकू सिंह राही

आईएएस रिंकू सिंह राही ने कहा कि जालौन से आउटसोर्स पर गाड़ी मिली है, इस आउटसोर्स में भी गजब का भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार से ड्राइवर आदि का खुलेआम शोषण भी है.

Written By : अंकुल कौशिक |  Updated at : 01 Sep 2026 05:01 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के जालौन में जॉइंट मैजिस्ट्रेट के पद पर तैनात आईएएस रिंकू सिंह राही फिर चर्चा में हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए आरोप लगाया है कि मेरे कार्यों का कार्य बहिष्कार हुआ है.

आईएएस रिंकू सिंह राही ने एक्स पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट करते हुए लिखा-"फील्डिंग पूरी सेट की हुई है– (देखते हैं कि और कौन से झटके इंतजार कर रहे हैं) आज पता चला है कि तहसील उरई के लेखपालों ने दिनांक 21.08.2026 से उपजिलाधिकारी (न्यायिक) उरई के न्यायालय यानि मेरे कार्यों का कार्यबहिष्कार किया हुआ है. जिसकी न तो मुझे सूचना दी गई और नाही कोई निर्देश/सलाह कि क्या गलत किया जा रहा है, जो मुझे नहीं करना चाहिए."

उन्होंने आगे लिखा-"पहले से ही अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार कर रखा है. कोई भी समझ सकता है कि इसमें किस स्तर की शह होगी? मतलब पूरी कोशिश है कि सिद्ध कर दिया जाए कि मैं न्यायिक कार्यों के लिए उपयुक्त ही नहीं हूं. एक छोटी सी भूल और काम तमाम, जबकि proactively कार्य करेंगे तो भूलचूक तो हो ही सकेगी." OK– तैयार हूं मैं अपना काम तमाम करवाने को, बस लगातार कोशिश है कि कोई भूलचूक तक हो लेकिन यदि हो भी तो बिना कुमंशा वाली ही छोटी मोटी ही भूलचूक हो." 

आईएएस रिंकू सिंह राही ने आगे लिखा-"इसके लिए न्यायालय की रिकॉर्डिंग youtube चैनल SDM Judicial Orai पर ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है, जिससे कि मेरे शुभचिंतक, recording देखकर, मुझसे होने वाली भूल को ससमय ही बता सकें."

सरकारी वाहनों की आउटसोर्सिंग में भ्रष्टाचार का आरोप

इससे पहले उन्होंने सरकारी वाहनों की आउटसोर्सिंग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का आरोप लगाया था. इसे लेकर उन्होंने एक्स पर लिखा था कि जालौन से आउटसोर्स पर गाड़ी मिली है, इस आउटसोर्स में भी गजब का भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार से ड्राइवर आदि का खुलेआम शोषण भी है. बस जिसे टेंडर देना हो, उस फर्म से असंभव कम वाले रेट डलवा दो और L1 बना दो, बाकी काम, कागजों पर ही हो जाएगा तो जो रेट डाले हैं, वे भी बहुत ज्यादा हैं. भ्रष्टाचार एकदम रोक नहीं सकता हूं तो उजगार करके On The Record ला ही सकता हूं.

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About the author अंकुल कौशिक

अंकुल कौशिक पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 9 सालों से हैं. इस समय वह एबीपी न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं और वह यूपी डेस्क की जिम्मेदारी संभालते हैं. इससे पहले अंकुल कौशिक लाइव हिंदुस्तान (HT स्मार्ट), इंडिया न्यूज, वन इंडिया, राजस्थान पत्रिका (Catch News) में न्यूज डेस्क पर काम कर चुके हैं. उन्हें राजनीति पर लिखना बेहद पसंद है. अंकुल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई अलीगढ़ की मंगलायतन यूनिवर्सिटी से की है.
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Published at : 01 Sep 2026 05:01 PM (IST)
Tags :
UP NEWS IAS IAS Rinku Singh Rahi
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