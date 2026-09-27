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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडIAS से इस्तीफे के बाद क्या करेंगी दिव्या मित्तल? बोलीं- '29 सितंबर को खुलासा...'

IAS से इस्तीफे के बाद क्या करेंगी दिव्या मित्तल? बोलीं- '29 सितंबर को खुलासा...'

यूपी की चर्चित आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. ऐसे में उठ रहे सवालों को लेकर अब वो 29 सितंबर को खुलासा करने जा रही हैं. सवाल है कि आखिर अब वह क्या करेंगी?

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 27 Sep 2026 08:21 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की चर्चित आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने 13 वर्षों की प्रशासनिक सेवा के बाद अपनी इच्छा से अगस्त में आईएएस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि वह आगे क्या करेंगी. ऐसे में उनके राजनीति में आने को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही थीं. इन सभी अटकलों के बीच अब दिव्या मित्तल ने खुद तस्वीर साफ कर दी है.

दिव्या मित्तल ने अटकलों और लोगों द्वारा लगाए जा रहे कयासों पर कहा, "आगे क्या करना है? मैंने पढ़ा बच्चे छोटे हैं. अब घर, अच्छा पैकेज मिलेगा, वापस विदेश जाएंगी. IAS पर किताब लिखी है. कोचिंग देंगी. टिकट पक्का हो गया होगा. राजनीति में आएंगी. इन सभी सवालों पर दिव्या ने आगे कहा कि 29 सितंबर को सुबह साढ़े 8 बजे बताऊंगी."

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दिव्या मित्तल ने खुद लेकर पूछे जा रहे सवालों पर जवाब देते हुए अब सस्पेंस बना दिया है. उन्होंने कहा कि सभी सवालों को लेकर 29 सितंबर को वे जवाब देंगी. अब ऐसे में एक बार फिर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि आखिर वे क्या करने जा रही हैं.

13 साल की नौकरी के बाद दिया था इस्तीफा

राजस्व विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात रहते हुए इस्तीफा देकर दिव्या मित्तल ने कहा कि पद तो आज छूट गया, लेकिन वह सपना नहीं छूटेगा, जो देश की मिट्टी ने उन्हें दिया है. उन्होंने अपनी प्रशासनिक यात्रा के अनुभवों और लोगों से मिले प्यार, सम्मान और विश्वास को याद करते हुए कहा कि सरकारी फाइलों के पीछे एक व्यक्ति होता है और उसकी गरिमा बनाए रखना ही न्याय है. 

दिव्या मित्तल ने सोशल मीडिया में भावुक संदेश शेयर करते हुए कहा था कि मैंने 13 वर्षों की अविस्मरणीय यात्रा को अपनी इच्छा से विराम देते हुए आईएएस से त्यागपत्र दे दिया है. साधारण परिवेश में पलते हुए मैंने एक अच्छे, सफल जीवन का सपना देखा था. दिन-रात एक कर आईआईटी दिल्ली और आईआईएम बैंगलोर से पढ़ने के बाद लंदन में नौकरी लग गई. पर सब कुछ पा लेने पर भी कुछ अधूरा था.

उन्होंने कहा था कि अपने देश में न होना खलता था. मेरी पढ़ाई, आत्मविश्वास, दुनिया में कहीं भी सिर उठाकर चलने की ताकत, सब इस मिट्टी का कर्ज था मुझ पर. वो कर्ज चुकाना था. चाहती थी कि जिस भारत का सपना देखा था, उसे बनाने वाली ईंटों पर मेरे भी हाथों के निशान हों. सो लौट आई और आईएएस अधिकारी बनने का सौभाग्य मिला. अब आगे वे क्या करेंगी इसका खुलासा वो खुद करने वाली हैं.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 27 Sep 2026 08:18 PM (IST)
Tags :
UP NEWS IAS Divya Mittal
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