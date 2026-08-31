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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदिव्या मित्तल ही नहीं, 2017 से अबतक ये 13 IAS छोड़ चुके हैं नौकरी, पढ़ें नाम

दिव्या मित्तल ही नहीं, 2017 से अबतक ये 13 IAS छोड़ चुके हैं नौकरी, पढ़ें नाम

उत्तर प्रदेश के देवरिया और मीरजापुर से डीएम रह चुकी आईएएस अफ़सर दिव्या मित्तल ने प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया. साल 2017 से अब तक 13 अधिकारी प्रशासनिक सेवा छोड़ चुके हैं.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 31 Aug 2026 11:41 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश कैडर की 2013 बैच की चर्चित आईएएस अफसर दिव्या मित्तल ने प्रशासनिक सेवा को अलविदा कह दिया है. रविवार को उन्होंने अपने इस्तीफे की जानकारी सार्वजनिक कर कहा कि अब उनका इस सेवा से मोहभंग हो चुका है. साल 2017 से बात करें तो बीते नौ सालों में दिव्या मित्तल समेत 13 आईएएस अफसर नौकरी छोड़ चुके हैं. 

आईएएस दिव्या मित्तल ने बताया कि ये उनका अचानक लिया फैसला नहीं है. उन्होंने बहुत सोच समझकर ये कदम उठाया है. वहीं उन्होंने राजनीति में जाने की संभावनाओं से भी इनकार किया है. ऐसे में उनके नौकरी छोड़ने को लेकर भी कई तरह के क़यास लगने शुरू हो गए हैं. कई लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्यों आईएएस अधिकारियों का इस महत्वपूर्ण सेवा से मोहभंग हो रहा है. 

साल 2017 से ये अफसर छोड़ चुके नौकरी

दिव्या मित्तल से पहले भी कई आईएएस अधिकारी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं. साल 2017 से नौकरी छोड़ने वाले अफसरों की बात करें तो अब तक 9 आईएएस अधिकारियों ने अपने पद से स्वेच्छित सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस ले लिया है. जबकि 4 अधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा ही दे दिया. इनमें से कुछ अधिकारी कॉरपोरेट सेक्टर में चले गए तो कुछ राजनीति में आ गए. 

जिन नौ आईएएस अफसरों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है. उनके नाम है आरपी सिंह, राजीव अग्रवाल, मो. मुस्तफा, आमोद कुमार, रेणुका कुमार, जूथिका पाटेकर, विकास गोटलवाल, रिग्जियान सैंफिल और अनामिका सिंह. यूपी कैडर के ही 2011 बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह ने भी साल 2023 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, साल 2024 में उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया. उनके अलावा आईएएस विद्या भूषण, एस मुथु शालिनी और अब दिव्या मित्तल का नाम भी इस्तीफा देने वाले अफसरों में शामिल हो गया है.  

इनके अलावा आईएएस रिंकू सिंह ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था लेकिन, बाद में उन्होंने उसे वापस ले लिया. बीते दिनों उन्होंने अपना कैडर भी बदलने की अपील की है. आईएएस रजनीश चंद्रा ने भी वीआरएस के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उनके आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया.  

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 31 Aug 2026 11:41 AM (IST)
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