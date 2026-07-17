IAS अपूर्वा दुबे को केंद्र में मिली बड़ी जिम्मेदारी, यूपी से है खास रिश्ता; यहां जानें सबकुछ

उत्तर प्रदेश कैडर की 2013 बैच की IAS अफसर अपूर्वा दुबे को केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारी है, अपूर्वा दुबे को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग डिप्टी सेक्रेटरी बनाया गया है. अपूर्वा दुबे उत्तर प्रदेश कैडर की 2013 बैच की IAS अधिकारी अपूर्वा दुबे वर्तमान में लखनऊ में राज्य नगरीय विकास अभिकरण (SUDA) के डायरेक्ट के रूप में कार्यरत हैं.

यूपीएससी की टॉपर रह चुकी अपूर्वा दुबे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के देवरिया की रहने वाली हैं. अपूर्वा ने आईएएस अधिकारी एवं लखनऊ डीएम विशाख जी से शादी की है. कानपुर देहात, बरेली, अमेठी, फर्रूखाबाद, लखनऊ, फतेहपुर और अलीगढ़ सहित विभिन्न जिलों में अपूर्वा दुबे ने अपनी सेवाएं दी हैं. वह उन्नाव और फतेहपुर में डीएम के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. खास बात यह है कि उन्होंने जिस भी जिले की जिम्मेदारी संभाली, वहां विकास कार्यों को गति देने और बेहतर प्रशासनिक कार्यशैली के लिए उनकी सराहना हुई.

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जनता की सेवा और प्रशासनिक सुधार रही है प्राथमिकता

आईएएस अपूर्वा दुबे की प्राथमिकता हमेशा जनता की सेवा और प्रशासनिक सुधार रही है. उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई नई योजनाओं की शुरुआत की. आईएएस विशाख अय्यर और अपूर्वा दुबे न केवल प्रशासनिक सेवा में अपने प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि एक आदर्श दंपती के रूप में भी जाने जाते हैं. उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाया है.

अपूर्वा दुबे के पति लखनऊ के हैं जिलाधिकारी

आईएएस अपूर्वा दुबे के पति आईएएस विशाख जी अय्यर वर्तमान में लखनऊ के जिलाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. विशाख अय्यर जी और अपूर्वा दुबे ने 2019 में शादी की थी. शादी के बाद दोनों ही अधिकारी अपने-अपने कार्यक्षेत्र में प्रभावशाली भूमिका निभाते रहे हैं. दोनों अधिकारियों ने अपने-अपने कार्यक्षेत्र में रहते हुए एक-दूसरे को प्रशासनिक चुनौतियों से निपटने में मदद की. इनकी आपसी समझ और समर्पण ने उन्हें प्रशासनिक दुनिया में एक प्रेरणादायक जोड़ी बना दिया है.

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