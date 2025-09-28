उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद विवाद रुकने का नामा नहीं ले रहा है. अलग-अलग शहरों में कई घटनाएं सामने आ चुकीं हैं. कानपुर में शुक्रवार 26 सितम्बर को जुमे की नमाज के बाद वायरल हुए एक भड़काऊ ऑडियो ने दंगा भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए रेल बाजार थाने में एक नामजद समेत 26 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. मामले में मुख्य आरोपी जुबैर अहमद खान पर विवादित ऑडियो सुनाकर लोगों को भड़काने और भीड़ इकट्ठा करने का आरोप है.

CM योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मामले को शांत करने का प्रयास किया है, लेकिन यह विवाद अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है.

योगी की चेतावनी के बाद पुलिस सख्त कार्रवाई

26 सितम्बर के मामले में रेल बाजार पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196 (धर्म के आधार पर शत्रुता बढ़ाना) और 299 (धार्मिक भावनाएं आहत करना) के तहत जुबैर अहमद खान सहित 9 नामजद शराफत हुसैन, शबनूर आलम, बाबू अली, मोहम्मद सिराज, फजलू रहमान, इकराम अहमद, इकबाल, बंटी, कुन्नू कबाड़ी और 17 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई दंगा भड़काने और बिना अनुमति भीड़ इकट्ठा करने पर है, न कि धार्मिक नारों पर.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि शांति भंग करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. पूरे यूपी में अलर्ट जारी कर दिया है, ताकि नवरात्रि से पहले माहौल खराब न हो.

कानपूर में बारावफात के जुलूस से हुई थी विवाद की शुरुआत

आई लव मोहम्मद विवाद की शुरुआत कानपुर के रावतपुर इलाके के सैय्यद नगर से हुई. यहां बारावफात जुलूस के दौरान 'I Love Muhammad' के बोर्ड लगाने को लेकर 4 सितंबर को हंगामा हुआ था. पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप कर शांति बहाल की, लेकिन शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद एक ऑडियो वायरल हो गया. इस ऑडियो में जुबैर अहमद खान के नाम से धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले संदेश थे, जो लोगों को इकट्ठा कर दंगा फैलाने की कोशिश के रूप में देखे जा रहे हैं. सुजातगंज अजमेरी मस्जिद के पास इकट्ठी हुई भीड़ ने नारेबाजी की, जिससे तनाव बढ़ गया.

देशभर में हो रहे प्रदर्शन

कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद विवाद अब उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, बरेली, उन्नाव और हैदराबाद तक फैल चुका है. तमाम जगह मुस्लिम समुदाय ने FIR के विरोध में जुलूस निकाले, जहां 'I Love Muhammad' के पोस्टर लगाए गए. बरेली में भी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पडा था.