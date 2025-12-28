हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी: सऊदी से लौटा पति, पत्नी आशिक संग दो बच्चों को लेकर फरार, पुलिस भी बैठी खामोश!

यूपी: सऊदी से लौटा पति, पत्नी आशिक संग दो बच्चों को लेकर फरार, पुलिस भी बैठी खामोश!

Siddharthnagar News: सिद्धार्थनगर ज़िले में एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए साऊदी अरब में मजदूरी करता था. जिसके बाद उसकी पत्नी, पती की गैरमौजूदगी में अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 28 Dec 2025 12:40 PM (IST)
Preferred Sources

सिद्धार्थनगर ज़िले में सऊदी अरब कमाने गए एक व्यक्ति की पत्नी अपने आशिक के साथ फरार हो गई. महिला के तीन बच्चे हैं, जिसमें सबसे बड़े 14 वर्षीय बेटे को छोड़ बाकी 2 छोटे बच्चों को वे अपने साथ ले गई. सूचना मिलने पर पति तत्काल सऊदी अरब से अपने घर लौटा और अब अपने बच्चों की वापसी के लिए थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर का चक्कर लगा रहा है. जहां उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है.

यह मामला सिद्धार्थनगर जिले के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खलवा, ग्राम पंचायत पटनी जंगल से जुड़ा हुआ है. यहां के रहने वाले अमरेश पाल की शादी 2011 में हिंदू रीति-रिवाजों से जया के साथ हुई थी. शादी के बाद परिवार में एक बेटी और दो बेटों का जन्म हुआ था. बच्चों के जन्म के बाद अमरेश पाल अपने परिवार के बेहतर भविष्य को लेकर रोजगार की तलाश मे सऊदी अरब चला गया था.

किसी अन्य युवक के साथ भागी पत्नी

परिजनों के अनुसार, अमरेश विदेश में दिन-रात मेहनत कर अपने परिवार को संवारने के लिए मेहनत करता था. इसी दौरान अचानक एक दिन अमरेश पाल को उनके बड़े बेटे ने फोन कर बताया कि मां जया, छोटे भाई और बहन को लेकर बिना कुछ बताए घर से चली गई है. सूचना मिलते ही अमरेश पाल जल्दबाजी में विदेश से वापस आकर पत्नी की तलाश में गांव और आसपास के इलाकों में खोजबीन करने लगा. लेकिन पत्नी और दोनों बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला. वहीं अमरेश पाल का कहना है कि बाद में उन्हें जानकारी मिली कि उनकी पत्नी किसी अन्य युवक के साथ भाग गई है. परिवार की मांग है कि छोटे बच्चे की सुरक्षा की जाए और उन्हें सुरक्षित वापस लाया जाए. पीड़ित अमरेश पाल ने इस संबंध में सदर थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है.

परिवार के लिए 2019 से ही सऊदी अरब में करता था मजदूरी 

अमरेश पाल का यह भी कहना है कि मुझे यह पता है कि मेरी पत्नी जया अपने प्रेमी के साथ कहीं चली गई है. जब  21 नवंबर को मेरे बड़े बेटे ने मुझे फोन करके बताया की ऐसा हुआ है तो मैं सऊदी अरब से परेशान होकर अपने घर 14 दिसंबर को चलाया आया था. जब मैं यहां आया और अपनी पत्नी जया को फोन करके बुलाने लगा तो वे आने से इनकार करने लगी और मेरे बड़े बेटे ने भी उसे वापस चले आने को कहा लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया. मैं 2019 में सऊदी अरब अपने बच्चों और अपनी पत्नी को अच्छी सुविधा देने के लिए कमाने चला गया था. जहां पर मैं मजदूरी का काम करता था. जिसके बाद  2023 में मैं अपने घर चला आया. यहां पर चार महीने रहने के बाद मैं फिर सऊदी अरब चला गया था. मेरे बड़े बेटे ने बताया कि मां कहीं चली गई है और उसके बाद में फिर अपने घर चला आया. यहां तक कि मैं ने अपनी पत्नी के नाम से दो मंडी जमीन भी ले रखी है. मैं यह चाहता हूं कि वह मेरे दोनों बच्चों को मुझे सोंप दें. इसलिए मैं थाने में प्रार्थना पत्र देने गया था जहां पर पुलिस वालों ने कहा की तलाश की जा रही है और आश्वासन देकर मुझे भेज दिया. 

Input By : चन्दन कुमार श्रीवास्तव
और पढ़ें
Published at : 28 Dec 2025 12:39 PM (IST)
Tags :
Siddharthnagar News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Bangladesh: बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ लंदन में प्रदर्शन, खालिस्तानी समूह ने डाला अड़ंगा, जानें पूरा मामला
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ लंदन में प्रदर्शन, खालिस्तानी समूह ने डाला अड़ंगा, जानें पूरा मामला
दिल्ली NCR
Delhi Pollution: दिल्ली में चारों तरफ जहरीली हवा और धुंध की चादर, राजधानी में AQI ने तोड़े खतरे के सारे रिकॉर्ड
दिल्ली में चारों तरफ जहरीली हवा और धुंध की चादर, राजधानी में AQI ने तोड़े खतरे के सारे रिकॉर्ड
बॉलीवुड
एक्स वाइफ सुजैन खान की क्रिसमस पार्टी में पहुंचे ऋतिक रोशन, गर्लफ्रेंड सबा आजाद सग दिए पोज
एक्स वाइफ सुजैन खान की क्रिसमस पार्टी में पहुंचे ऋतिक रोशन, गर्लफ्रेंड सबा आजाद सग दिए पोज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh Violence: बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या का VHP और आर्य समाज ने विरोध | Breaking
Congress Foundation Day: Digvijay Singh ने फिर दी संगठन में सुधार की नसीहत...
Congress के 140 साल पूरे होने पर Sonia-Rahul Gandhi का बड़ा संदेश, कार्यकर्ताओं में भारी हुंकार | ABP
Congress Foundation Day: कांग्रेस का 140 वां स्थापना दिवस, सभी बड़े नेता कांग्रेस मुख्यालय में जुटे
Delhi Pollution: गैस चैंबर बनी दिल्ली...घर सेबाहर निकलना हुआ जानलेवा! | BJP | CM Rekha | AQI | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Bangladesh: बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ लंदन में प्रदर्शन, खालिस्तानी समूह ने डाला अड़ंगा, जानें पूरा मामला
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ लंदन में प्रदर्शन, खालिस्तानी समूह ने डाला अड़ंगा, जानें पूरा मामला
दिल्ली NCR
Delhi Pollution: दिल्ली में चारों तरफ जहरीली हवा और धुंध की चादर, राजधानी में AQI ने तोड़े खतरे के सारे रिकॉर्ड
दिल्ली में चारों तरफ जहरीली हवा और धुंध की चादर, राजधानी में AQI ने तोड़े खतरे के सारे रिकॉर्ड
बॉलीवुड
एक्स वाइफ सुजैन खान की क्रिसमस पार्टी में पहुंचे ऋतिक रोशन, गर्लफ्रेंड सबा आजाद सग दिए पोज
एक्स वाइफ सुजैन खान की क्रिसमस पार्टी में पहुंचे ऋतिक रोशन, गर्लफ्रेंड सबा आजाद सग दिए पोज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
क्रिकेट
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
इंडिया
RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, जानें कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता के सवाल पर क्या कहा
RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, जानें कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता के सवाल पर क्या कहा
शिक्षा
UGC NET Admit Card 2025 जारी, 31 दिसंबर की परीक्षा का हॉल टिकट ऐसे करें डाउनलोड
UGC NET Admit Card 2025 जारी, 31 दिसंबर की परीक्षा का हॉल टिकट ऐसे करें डाउनलोड
हेल्थ
Fast Food Health Risks: क्या ज्यादा पिज्जा-बर्गर खाने से हो जाती है मौत, जानें क्या कहते हैं डॉक्टर?
क्या ज्यादा पिज्जा-बर्गर खाने से हो जाती है मौत, जानें क्या कहते हैं डॉक्टर?
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget