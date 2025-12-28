यूपी: सऊदी से लौटा पति, पत्नी आशिक संग दो बच्चों को लेकर फरार, पुलिस भी बैठी खामोश!

सिद्धार्थनगर ज़िले में सऊदी अरब कमाने गए एक व्यक्ति की पत्नी अपने आशिक के साथ फरार हो गई. महिला के तीन बच्चे हैं, जिसमें सबसे बड़े 14 वर्षीय बेटे को छोड़ बाकी 2 छोटे बच्चों को वे अपने साथ ले गई. सूचना मिलने पर पति तत्काल सऊदी अरब से अपने घर लौटा और अब अपने बच्चों की वापसी के लिए थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर का चक्कर लगा रहा है. जहां उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है.

यह मामला सिद्धार्थनगर जिले के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खलवा, ग्राम पंचायत पटनी जंगल से जुड़ा हुआ है. यहां के रहने वाले अमरेश पाल की शादी 2011 में हिंदू रीति-रिवाजों से जया के साथ हुई थी. शादी के बाद परिवार में एक बेटी और दो बेटों का जन्म हुआ था. बच्चों के जन्म के बाद अमरेश पाल अपने परिवार के बेहतर भविष्य को लेकर रोजगार की तलाश मे सऊदी अरब चला गया था.

किसी अन्य युवक के साथ भागी पत्नी

परिजनों के अनुसार, अमरेश विदेश में दिन-रात मेहनत कर अपने परिवार को संवारने के लिए मेहनत करता था. इसी दौरान अचानक एक दिन अमरेश पाल को उनके बड़े बेटे ने फोन कर बताया कि मां जया, छोटे भाई और बहन को लेकर बिना कुछ बताए घर से चली गई है. सूचना मिलते ही अमरेश पाल जल्दबाजी में विदेश से वापस आकर पत्नी की तलाश में गांव और आसपास के इलाकों में खोजबीन करने लगा. लेकिन पत्नी और दोनों बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला. वहीं अमरेश पाल का कहना है कि बाद में उन्हें जानकारी मिली कि उनकी पत्नी किसी अन्य युवक के साथ भाग गई है. परिवार की मांग है कि छोटे बच्चे की सुरक्षा की जाए और उन्हें सुरक्षित वापस लाया जाए. पीड़ित अमरेश पाल ने इस संबंध में सदर थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है.

परिवार के लिए 2019 से ही सऊदी अरब में करता था मजदूरी

अमरेश पाल का यह भी कहना है कि मुझे यह पता है कि मेरी पत्नी जया अपने प्रेमी के साथ कहीं चली गई है. जब 21 नवंबर को मेरे बड़े बेटे ने मुझे फोन करके बताया की ऐसा हुआ है तो मैं सऊदी अरब से परेशान होकर अपने घर 14 दिसंबर को चलाया आया था. जब मैं यहां आया और अपनी पत्नी जया को फोन करके बुलाने लगा तो वे आने से इनकार करने लगी और मेरे बड़े बेटे ने भी उसे वापस चले आने को कहा लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया. मैं 2019 में सऊदी अरब अपने बच्चों और अपनी पत्नी को अच्छी सुविधा देने के लिए कमाने चला गया था. जहां पर मैं मजदूरी का काम करता था. जिसके बाद 2023 में मैं अपने घर चला आया. यहां पर चार महीने रहने के बाद मैं फिर सऊदी अरब चला गया था. मेरे बड़े बेटे ने बताया कि मां कहीं चली गई है और उसके बाद में फिर अपने घर चला आया. यहां तक कि मैं ने अपनी पत्नी के नाम से दो मंडी जमीन भी ले रखी है. मैं यह चाहता हूं कि वह मेरे दोनों बच्चों को मुझे सोंप दें. इसलिए मैं थाने में प्रार्थना पत्र देने गया था जहां पर पुलिस वालों ने कहा की तलाश की जा रही है और आश्वासन देकर मुझे भेज दिया.