Viral video: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से एक दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने सरकारी और निजी अस्पतालों की क्रूरता वाला व्यवस्था पर जटिल सवाल खड़े कर दिए हैं. वीडियो में दिखाई पड़ता है कि गंभीर बीमारी और तेज दर्द से कराह रही एक महिला को इसके परिवर इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन अस्पताल के गेट पर उसे जो मिला वह इंसानियत को शर्मसार करने वाला था.

परिजनों के मुताबिक, महिला की हालत बेहद गंभीर थी और चलने की स्थिति में नहीं थी. अस्पताल पहुंचते ही परिवार ने तुरंत स्ट्रेचर मांगा ताकि महिला को सुरक्षित इमरजेंसी वार्ड तक ले जाया जा सके, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं कराया गया.

हाथों के पालने में उठाकर ले जाना पड़ा मरीज को

आखिरकार मजबूरी में परिजनों ने दर्द से कराहती महिला को अपने हाथों में उठाया और अस्पताल के गेट से लेकर इमरजेंसी वार्ड तक इस तरह से पहुंचाया. यह नजारा न सिर्फ दर्दनाक था, बल्कि सिस्टम की असफलताओं को उजागर करता है.

बड़ी इमारतें, लेकिन मरी हुई संवेदनाएं

यह घटना इस बात की गवाही देता है कि अस्पतालों की इमारतें भले ही बड़ी और बेहद चमकदार हो गई हों, लेकिन काम करने वाले सिस्टम की संवेदनाएं कहीं मर चुकी हैं.

सहारनपुर की यह घटना सिर्फ एक परिवार की मजबूरी नहीं, बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र की लाचारी और लापरवाही की तस्वीर है. जब एक महिला को अस्पताल के गेट से इमरजेंसी तक हाथों में उठाकर ले जाना पड़े, तो समझ लेना चाहिए कि समस्या सिर्फ संसाधनों की नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और इंसानियत की भी है.

वीडियो वायरल, लोगों में आक्रोश- यूजर्स

इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर गजब वायरल हो रहा है. वीडियो देखकर लोग गुस्से और दुख का इज़हार कर रहे हैं. कई यूजर्स ने सवाल उठाया है कि अगर इमरजेंसी में यह हाल है, तो आम मरीजों के साथ क्या होता होगा, जबकि वहीं अन्य यूजर्स ने लिखा कि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन से अस्पताल प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई की जाए.