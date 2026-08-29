देहरादून में दर्दनाक हादसा, 35 मीटर गहरी खाई में गिरी कार; 5 घायल

देहरादून में आज एक बड़ा सड़क हादसा सामने आ रहा है. यहां चकराता जिले में एक कार 35 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 5 लोग घायल हो गए हैं. घायलों को तुरंत पास के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

शुरूआती जांच में हादसे का कारण कार का अनियंत्रित होना बताया जा रहा है. रेस्क्यू ऑपरेशन समय रहते होने के कारण सभी की जान बचाई जा सकी है. हालांकि, हादसे में 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं.

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कैसे हुआ हादसा?

चकराता जिले में शनिवार सुबह दिल्ली के नंबर की एक टियागो कार (DL9C 809) अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 35 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी. गनीमत रही की कार सवार सभी 5 लोगों की जान समय रहते बचा ली गई. कार में कुल पांच लोग सवार थे, जिनमें तीन पुरुष और दो महिलाएं शामिल थीं. इनमें से दो लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि बाकी तीन लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं. स्थानीय लोगों ने ही पुलिस को हादसे की सूचना दी थी.

इसके बाद राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) के जवानों ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. टीम खुद रस्सियों के सहारे खाई में उतरी और एक-एक कर सभी घायलों तक पहुंची. काफी मशक्कत के बाद पांचों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और तुरंत एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया जहां उनका इलाज चल रहा है.

कौन हैं घायल

हादसे में घायल होने वालों में 2 उत्तर प्रदेश और 2 दिल्ली के निवासी हैं. इनमें से यूपी के शिवानी सिंह (22), प्रिंस राज (22) वर्षीय हैं और दिल्ली के रोहन कुमार (23), अभिषेक दुबे (26) और अभिषेक (26) हैं.

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