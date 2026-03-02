हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडHolika Dahan 2026 Time in UP: लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी समेत यूपी के इन शहरों में होलिका दहन कब? जानें शुभ मुहूर्त

Holika Dahan 2026 Time in UP: लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी समेत यूपी के इन शहरों में होलिका दहन कब? जानें शुभ मुहूर्त

Holika Dahan 2026 Time in UP: उत्तर प्रदेश के लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी में होलिका दहन की टाइमिंग क्या है? यहां जानें एक क्लिक में आपके शहर में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त.

By : अजीत कुमार | Updated at : 02 Mar 2026 04:06 PM (IST)
Preferred Sources

रंगों का त्योहार होली को लेकर पूरे देशभर में उत्साह का माहौल है. होली से पहले होलिका दहन की परंपरा है. साल 2026 में होलिका दहन की तारीख और शुभ मुहूर्त को लेकर लोगों के बीच थोड़ी उलझन है. ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक ग्रहों के शुभ संयोग में होलिका दहन किया जाएगा.

आम लोगों में उलझन इसलिए भी थोड़ी बढ़ गई है क्योंकि फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि, भद्रा काल और चंद्र ग्रहण साथ में पड़ रहे हैं. इस साल होलिका दहन का मुहूर्त सोमवार (2 मार्च) को शाम 06:20 बजे से रात 8:30 बजे तक है.

यूपी के कुछ शहरों में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त (Holika Dahan 2026 Muhurat in UP)

लखनऊ -  शाम 06.08 - रात 8.36 बजे

वाराणसी - शाम 06.01 - रात 8.28 बजे

नोएडा -  शाम 06.20 - रात 8.50 बजे

मथुरा -  शाम 06.20 - रात 8.50 बजे

प्रयागराज- होलिका दहन का समय रात एक बजकर 16 मिनट पर होगा

गोरखपुर- होलिका दहन: रात 11:55 और भोर में 3:25

लखनऊ- शाम 6 बजकर 22 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 53 मिनट

पूर्णिमा तिथि, भद्राकाल और चंद्रग्रहण

हिंदू पंचांग के मुताबिक फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन करना ही श्रेष्ठ माना गया है. साल 2026 में पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 मार्च की शाम 5 बजकर 55 मिनट से होगी, जो 3 मार्च की शाम 4 बजकर 40 मिनट तक रहेगी. वहीं दूसरी तरफ भद्रा काल भी 2 मार्च की शाम से ही शुरू है, जो 3 मार्च की सुबह 5.09 बजे तक है. इसके अलावा 3 मार्च को चंद्रग्रहण भी है.

भद्रा में शुभ कार्य वर्जित तो होलिका दहन कैसे?

मान्यता के मुताबिक भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य किया जाना वर्जित माना गया है. हालांकि शास्त्रों के मुताबिक भद्रा पुच्छ में होलिका दहन किया जा सकता है. भद्रा का चौथा चरण 2 मार्च की रात 12.50 बजे शुरू है. सूर्यास्त के समय के हिसाब से विभिन्न शहरों में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त थोड़ा अलग हो सकता है. वहीं 3 मार्च को चंद्रग्रहण होने की वजह से इस दिन होली नहीं खेली जाएगी. इसके अगले दिन यानी 4 मार्च को रंगों के त्योहार का उत्सव मनाया जाएगा.

होलिका पूजन विधि

होलिका की पूजा में नई फसलों को अर्पित किया जाता है. खास तौर से खेतों से आई गेहूं की नई बालियां और घर में बने कई तरह के पकवान भी अर्पित किए जाते हैं. घी, पान के पत्ते, बताशा, हल्दी और उपले पूजन के समय चढ़ाए जाते हैं. होलिकाग्नि की 3 बार परिक्रमा की जाती है. परंपरा के मुताबिक कई जगहों पर होलिका दहन के बाद राख को माथे पर भी लगाया जाता है. होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है. साथ ही इसे नई फसलों के आगमन के संकेत के तौर पर देखते हैं.

और पढ़ें
Published at : 02 Mar 2026 04:06 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Holi 2026 Holika Dahan 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Holika Dahan 2026 Time in UP: लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी समेत यूपी के इन शहरों में होलिका दहन कब? जानें शुभ मुहूर्त
लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी समेत यूपी के इन शहरों में होलिका दहन कब? जानें शुभ मुहूर्त
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Iran-Isarel News: ईरान पर सपा और कांग्रेस के 2 मुस्लिम सांसदों के बयान से हलचल, कहा- इस्लाम न कभी...
ईरान पर सपा और कांग्रेस के 2 मुस्लिम सांसदों के बयान से हलचल, कहा- इस्लाम न कभी...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Holi 2026: होली पर बदली Namo Bharat और Meerut Metro की टाइमिंग, यहां जान लें कब शुरु होगी सर्विस?
Holi 2026: होली पर बदली Namo Bharat और Meerut Metro की टाइमिंग, यहां जान लें कब शुरु होगी सर्विस?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी का वो इलाका जहां होली के रंगों में डूब जाता है गांव, लेकिन नहीं जलती होलिका, ये है वजह?
यूपी का वो इलाका जहां होली के रंगों में डूब जाता है गांव, लेकिन नहीं जलती होलिका, ये है वजह?
Advertisement

वीडियोज

Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Khamnei Death: Trump को खुली धमकी..खामेनेई की मौत से गुस्से में ईरान | Iran Israel War | Khamenei
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Iran-Isarel News: ईरान पर सपा और कांग्रेस के 2 मुस्लिम सांसदों के बयान से हलचल, कहा- इस्लाम न कभी...
ईरान पर सपा और कांग्रेस के 2 मुस्लिम सांसदों के बयान से हलचल, कहा- इस्लाम न कभी...
इंडिया
'सूर्यकुमार यादव से आखिरी ओवर में बॉलिंग की उम्मीद....', CJI सूर्यकांत ने T-20 मैचों पर क्या और क्यों कहा, जानें
'सूर्यकुमार यादव से आखिरी ओवर में बॉलिंग की उम्मीद....', CJI सूर्यकांत ने T-20 मैचों पर क्या और क्यों कहा, जानें
क्रिकेट
कब और कहां खेले जाएंगे सेमीफाइनल के मुकाबले? किससे होगा भारत का मैच? जानें टी20 वर्ल्ड कप की सारी डिटेल्स
कब और कहां खेले जाएंगे सेमीफाइनल के मुकाबले? किससे होगा भारत का मैच? जानें डिटेल्स
विश्व
Iron Beam: न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
टेलीविजन
दुबई में बसीं कसौटी जिंदगी की फेम एरिका फर्नांडिस ने बताए हालात, बोलीं- ये डरावना है, मेरा दिल रो रहा
दुबई में बसीं कसौटी जिंदगी की फेम एरिका फर्नांडिस ने बताए हालात, बोलीं- ये डरावना है, मेरा दिल रो रहा
विश्व
Israel Attack On Iran: अमेरिका संग जंग में कौन सी मिसाइलें दाग रहा ईरान, कहां तक पहुंच, ये रही पूरी लिस्ट
अमेरिका संग जंग में कौन सी मिसाइलें दाग रहा ईरान, कहां तक पहुंच, ये रही पूरी लिस्ट
यूटिलिटी
क्या है दिल्ली सरकार की लखपति बिटिया योजना, इसमें लड़कियों के खाते में आएंगे कितने रुपये? 
क्या है दिल्ली सरकार की लखपति बिटिया योजना, इसमें लड़कियों के खाते में आएंगे कितने रुपये? 
यूटिलिटी
लखपति बिटिया योजना का कौन उठा सकता है लाभ, जानें कौन से डॉक्यूमेंट होने जरूरी?
लखपति बिटिया योजना का कौन उठा सकता है लाभ, जानें कौन से डॉक्यूमेंट होने जरूरी?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget