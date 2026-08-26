हिजाब विवाद पर ओवैसी को मौलाना साजिद रशीदी का जवाब, बताया इसे चाल

उत्तर प्रदेश के इलाहबाद हाई कोर्ट द्वारा स्कूल में हिजाब को लेकर दिए गए फैसले को लेकर एक ओर सियासत गर्म है तो दूसरी ओर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि इस्लाम से जोड़कर असदुद्दीन ओवैसी की मुस्लिम वोटरों को लुभाने की एक चाल है.

मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, "हेडस्कार्फ़ हिजाब नहीं है. यह बात समझनी ज़रूरी है. हेडस्कार्फ़ हिजाब नहीं है. हिजाब का मतलब है कि कोई महिला या लड़की चादर या किसी और चीज़ से अपना पूरा शरीर ढके. मेरा मानना ​​है कि इसे इस्लाम से जोड़कर असदुद्दीन ओवैसी ने एक नई चाल चली है और मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कोशिश की है. कोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम का ज़रूरी हिस्सा नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि यह इस्लाम का हिस्सा है और स्कूलों में इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती."

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क्या था ओवैसी का बयान ?

असदुद्दीन ओवैसी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को इसे इस्लाम पर सीधा हमला बताया और मुसलामानों की धार्मिक प्रथाओं में दखल बताया. उन्होंने कहा कि जज यह तय नहीं कर सकते कि इस्लाम में क्या अनिवार्य है, यह हमारा धर्म है और हम तय करेंगे, और लड़कियां हिजाब सिर पर पहनती हैं न कि दिमाग पर, ओवैसी ने इसे संविधान के आर्टिकल 19 और 25 का उल्लंघन बताया.

कई धर्म गुरुओं का आया था बयान

हाईकोर्ट के फैसले पर बरेली से मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने भी टिप्पणी करते हुए कहा था कि हिजाब और स्कूल यूनिफार्म दोनों अलग-अलग चीजें हैं, इन्हें एक साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए. लेकिन अब मौलाना साजिद रशीदी ने हेड स्कार्फ और हिजाब को अलग-अलग बताकर नई बहस छेड़ दी है. इसके बाद अब सियासी या धार्मिक क्या टिप्पणियां आती हैं वो देखना होगा.

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