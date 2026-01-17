UP News: उत्तर प्रदेश, जो कभी अपनी विशाल जनसंख्या के कारण स्वास्थ्य प्रबंधन की चुनौतियों से जूझता था, आज 'डिजिटल हेल्थ' के क्षेत्र में देश के लिए एक रोल मॉडल बनकर उभरा है. योगी सरकार के 'मिशन मोड' में किए गए कार्यों के चलते प्रदेश ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के तहत करोड़ों नागरिकों को डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ दिया है.

आंकड़ों में यूपी की बादशाहत

ताजा आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) आईडी बनाने के मामले में देश में शीर्ष स्थान पर है. राज्य में अब तक 12.45 करोड़ से अधिक नागरिकों की आभा आईडी बनाई जा चुकी है. इसके अलावा, करीब 5.25 करोड़ से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स को डिजिटल रूप से लिंक किया जा चुका है. प्रदेश के 61,000 से अधिक अस्पतालों और 42,000 से अधिक स्वास्थ्य पेशेवरों ने इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है.

क्या है 'आभा' आईडी और इसके फायदे?

डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड का आधार 'आभा' कार्ड है, जिसमें 14 अंकों का एक यूनिक नंबर होता है.

पेपरलेस सुविधा: अब मरीजों को पुराने पर्चे, एक्स-रे रिपोर्ट या जांच रिपोर्ट साथ लेकर घूमने की जरूरत नहीं है. डॉक्टर एक क्लिक पर मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री देख सकते हैं.

त्वरित ओपीडी: 'स्कैन एंड शेयर' तकनीक के जरिए अब ओपीडी की लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है. यूपी में 1.42 करोड़ से ज्यादा मरीजों ने टोकन के जरिए कुछ ही मिनटों में अपना पंजीकरण कराया है, जिससे इंतजार का समय एक घंटे से घटकर मात्र 5-10 मिनट रह गया है.

इलाज में निरंतरता: यदि कोई मरीज लखनऊ से दिल्ली या किसी अन्य शहर इलाज के लिए जाता है, तो उसके डिजिटल रिकॉर्ड्स वहां के डॉक्टरों को सटीक निदान करने में मदद करते हैं.

सुरक्षा और गोपनीयता

अक्सर डेटा सुरक्षा को लेकर सवाल उठते हैं, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह पूरी तरह सुरक्षित है. मरीज की सहमति (Consent) के बिना कोई भी डॉक्टर या संस्थान उनके डेटा को नहीं देख सकता. यह डिजिटल लॉकर की तरह काम करता है जिसकी चाबी मरीज के पास होती है.

भविष्य की राह

उत्तर प्रदेश सरकार जिला अस्पतालों को आधुनिक बनाने के लिए ₹3,500 करोड़ से अधिक का निवेश कर रही है. डिजिटल एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड और एआई-आधारित डायग्नोस्टिक्स को इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ा जा रहा है.

डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स का यह अभियान न केवल भ्रष्टाचार को कम कर रहा है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक सुलभ बना रहा है. यह कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश अब 'बीमारू राज्य' की छवि को पीछे छोड़कर 'डिजिटल हेल्थ लीडर' बनने की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है.