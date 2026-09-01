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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडPOCSO मामले पर कोर्ट सख्त, RLD नेता की गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराजगी

POCSO मामले पर कोर्ट सख्त, RLD नेता की गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराजगी

हाथरस में पॉक्सो मामले में आरोपी और रालोद नेता बंटी सिंह की गिरफ्तारी नहीं होने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने तत्काल उसकी गिरफ्तारी कर कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 01 Sep 2026 02:57 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के हाथरस में POCSO मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाते हुए सख्त रवैया अपनाया है. कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक हाथरस को पत्र भेजकर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं. 

ये मामला साल 2021 के परिवाद संख्या 08/2021 से संबंधित है. इस में मामले में भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराओं 376AB, 354, 323, 504 और 506 के साथ-साथ POCSO एक्ट की धारा 5(ड)/6 के तहत मुकदमा दर्ज है.

रालोद नेता गिरफ्तारी नहीं होने पर सवाल

अदालत के पत्र के मुताबिक, इस मामले में आरोपी नाम कालीचरन उर्फ विश्वनाथ प्रताप सिंह उर्फ बंटी है. जोकि राष्ट्रीय लोकदल जिला सचिव और ब्रज क्षेत्र अनुसूचितजाति मोर्चा का अध्यक्ष बताया जा रहा है. उसके खिलाफ न्यायालय द्वारा कई तारीखों से लगातार गैर-जमानती वारंट यानी NBW जारी किए जा रहे हैं. लेकिन, इसके बावजूद पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर आज तक न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया.

कोर्ट ने इस स्थिति को अत्यंत आपत्तिजनक बताते हुए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए और सख्ती जताते हुए पुलिस अधीक्षक हाथरस को निर्देश दिया है कि वह अपने स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों को आदेशित कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराएं और आरोपी को गिरफ्तार किया जाए. 

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अदालत की ओर से जारी गिरफ्तारी वारंट में आरोपी रालोद नेता बंटी सिंह, निवासी नगला भूरा, थाना हाथरस गेट, जिला हाथरस दर्ज है. वारंट में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए गए हैं.

पुलिस की कार्यशैली पर उठे गंभीर सवाल

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अदालत से लगातार NBW जारी होने के बावजूद आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर कैसे रहा? इसे लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. क्या पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रही है या फिर आरोपी लगातार पुलिस को चकमा देता रहा? या वह राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का पदाधिकारी है इसलिए पुलिस उस पर हाथ नहीं डाल रही है.

पॉक्सो कोर्ट के सख्त रवैया के बाद अब सबकी नजरें पुलिस की कार्रवाई पर टिकी है कि क्या पुलिस आरोपी बंटी सिंह को गिरफ्तार करती है या नहीं.  

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Published at : 01 Sep 2026 02:57 PM (IST)
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