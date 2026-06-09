हरियाणवी गायक पेप्सी शर्मा का गाजियाबाद में अंतिम संस्कार, सपना चौधरी संग किए थे कई हिट शो

हरियाणवी लोकगीत सिंगर और सपना चौधरी के साथ कई सुपरहिट स्टेज शो करने वाले पेप्सी उर्फ यशपाल शर्मा का अंतिम संस्कार हो गया है. पेप्सी शर्मा जाने-माने रागिनी गायक थे. 'पतला दुपट्टा तेरा मुँह दिखे..', गाने से उन्हें देशभर में पहचान मिली थी. रविवार को दिल का दौरा पड़ने की वजह से महज 39 साल की उम्र में उनका निधन हो गया.

पेप्सी शर्मा ने लोकप्रिय हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के साथ कई सुपरहिट स्टेज शो किए थे. ये दोनों जब मंच पर आते थे तो लोगों के पैर अपने आप थिरकने लगते थे. लोगों को दोनों की जोड़ी बहुत पसंद आती थी.

बीमार मां को देखने आए थे पेप्सी

पेप्सी शर्मा गाजियाबाद के बेहद पिछड़े इलाके थाना निवाड़ी के रहने वाले थे और नोएडा में अपने परिवार के साथ रहते थे. रविवार को वह अपनी बीमार मां का हाल-चाल जानने के लिए पतला गांव आए थे. इस दौरान उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ. ग्रामीण उन्हें अस्पताल ले गए जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

बेटे पेप्सी की अचानक मौत से उनके पिता को भी गहरा सदमा लग गया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया. यशपाल अपने पीछे अपनी पत्नी, 9 साल की बेटी और 7 साल के बेटे को छोड़कर गए हैं. परिजनों ने पेप्सी का पोस्टमार्टम नहीं कराया है.

राम मंदिर में चंदे के गबन के आरोपों के बीच रामभद्राचार्य बोले- अखिलेश यादव ठीक नहीं कर रहे...

39 साल की उम्र में हुआ निधन

पेप्सी शर्मा हरियाणवी गीत और रागिनी गाते थे. उनकी उम्र 39 साल थी. पेप्सी शर्मा के कुल 6 भाई हैं. बताया जा रहा है कि पेप्सी की मां माया देवी काफी समय से बीमार चल रही है. वो उन्हीं को देखने के लिए रविवार को घर आए थे, इसी बीच अचानक उनके सीने में दर्द हुआ. जिसके बाद उनका निधन हो गया. परिवार ने रविवार को ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया. पेप्सी शर्मा की मौत से पूरे परिवार में शोक पसर गया है.

'अखिलेश यादव को जवाब थोड़े देते रहेंगे...', राम मंदिर के चढ़ावे वाले आरोपों पर बोले पंकज चौधरी