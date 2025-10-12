सोनीपत: जम्मू-कटरा एक्सप्रेवे पर दर्दनाक हादसा, कांग्रेस नेता के बेटे समेत चार की मौत

सोनीपत के गोहाना में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. जहां एक कार में चार युवकों की मौत हो गई है. देर रात रोहतक जिले रहने वाले चार युवक किया गाड़ी में सवार होकर जम्मू-कटरा एक्सप्रेस पर से रोहतक अपने गांव आ रहे थे. गांव रूखी के पास बने एक्सप्रेस पर टोल के नजदीक वहां रोड बना रहे एक रोड रोलर से जबरदस्त टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त हुई कि एक युवक की मौके मौत हो गई और तीन की इलाज के दौरान हॉस्पिटल में मौत हो गई.

जानकारी के अनुसार अंकित, लोकेश, दीपाकर, सोमबीर रोहतक जिले गांव घिलोड़ के रहने वाले है और सभी किसी काम से जींद से वापिस आ रहे थे. उसी दौरान जम्मू कटरा एक्सप्रेस पर गांव रूखी के पास बने एक्सप्रेस पर टोल के नजदीक वहां रोड बना रहे एक रोड रोलर से जबरदस्त टक्कर हो गई. जिसके बाद एक युवक की मौके पर मौत हो गई और अन्य तीन युवकों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया.

कार में सवार सोमबीर नाम का युवक रोहतक जिले के ग्रामीण कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बलवान रंगा का बेटा है. वहीं गांव के सरपंच ने बताया कि गांव के युवक कार में सवार होकर अपने घर आ रहे थे. इनकी कार जम्मू -कटरा एक्सप्रेस वे पर एक रोड रोलर से टकराई है और एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीन की हॉस्पिटल में मौत हुई है. हमारे एक्स सरपंच के बेटा भी है.

पुलिस जांच अधिकारी देवेंद्र ने बताया कि आज शाम को हमें एक किया कार में सवार चार युवकों के एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी. पुलिस मौके पर पहुंची तो एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं तीन युवकों की हस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो है. सभी का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. यह जम्मू-कटरा को तरफ से रोहतक रोड पर आ रहे थे तो टोल के पास एक रोड बना रहे रोड रोलर से उनकी कार टकराई है.