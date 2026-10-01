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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहरीश रावत ने बेटे आनंद के टिकट पर दिया बयान, पार्टी पर छोड़ा फैसला

हरीश रावत ने बेटे आनंद के टिकट पर दिया बयान, पार्टी पर छोड़ा फैसला

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विधानसभा चुनावों को लेकर राज्य में दौरा तेज कर दिया है. यही नहीं उन्होंने अपने बेटे आनंद रावत के भी चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 01 Oct 2026 03:05 PM (IST)
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उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत दिल्ली से लौटते ही हरिद्वार में सक्रिय हो गए हैं. वह हरिद्वार की अलग-अलग विधानसभा सीटों में दौरा कर रहे हैं. इसी दौरान उन्होंने मंगलौर को लेकर अपने फेसबुक पोस्ट से उठे विवाद, डेनिस को लेकर भाजपा के आरोपों और बेटे आनंद रावत के टिकट को लेकर खुलकर बात की.

मंगलौर को लेकर उठे विवाद पर हरीश रावत ने कहा कि उनकी यात्रा का मकसद किसी एक विधानसभा या किसी एक व्यक्ति का परिवर्तन नहीं, बल्कि पूरे राज्य की सरकार में परिवर्तन है. उन्होंने कहा कि मीडिया ने उनकी बात को छोटे दायरे में देखा और बाद में उन्होंने अपना पोस्ट संशोधित भी किया था.

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डेनिस को लेकर पलटवार 

वहीं डेनिस को लेकर भाजपा की ओर से लगातार उठाए जा रहे सवालों पर हरीश रावत ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि डेनिस आज भी चल रही है और सरकारी कैंटीनों में भी इसकी सप्लाई हो रही है. रावत ने कहा कि उनके समय में डेनिस के जरिए उत्तराखंड के फलों और सब्जियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था.

सबसे अहम बयान हरीश रावत ने बेटे आनंद रावत के टिकट को लेकर दिया. कांग्रेस में इस बार ‘एक परिवार, एक टिकट’ के फॉर्मूले की बात हो रही है. ऐसे में जब हरीश रावत से पूछा गया कि उन्होंने बेटे को भी टिकट देने की इच्छा जताई है, तो उन्होंने कहा कि यह सिर्फ उनकी इच्छा नहीं है, आनंद लगातार काम कर रहे हैं.

आनंद रावत को टिकट का संकेत 

हरीश रावत ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि आनंद रावत किसी ऐसी सीट पर पार्टी को मजबूती से चुनाव लड़ा सकते हैं, जहां कांग्रेस लंबे समय से नहीं जीती है, तो उन्हें टिकट दिया जाना चाहिए. उन्होंने डीडीहाट का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस वहां लंबे समय से चुनाव नहीं जीत पाई है और ऐसी सीटों पर मजबूत उम्मीदवार की जरूरत है.

रावत ने साफ कहा कि अगर पार्टी को लगता है कि आनंद से बेहतर कोई उम्मीदवार मौजूद है और उसमें चुनाव जीतने की बेहतर संभावना है, तो पार्टी उसे टिकट दे. यानी ‘एक परिवार, एक टिकट’ की चर्चा के बीच हरीश रावत ने बेटे की दावेदारी को लेकर फैसला पार्टी के हाथ में छोड़ते हुए जीतने की क्षमता को अहम आधार बताया है.

अब बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस के ‘एक परिवार, एक टिकट’ के फॉर्मूले और आनंद रावत की दावेदारी के बीच पार्टी नेतृत्व क्या फैसला करता है.

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Published at : 01 Oct 2026 03:05 PM (IST)
Tags :
Harish Rawat UTTARAKHAND NEWS
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