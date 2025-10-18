उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की कार का एक्सीडेंट, दिल्ली-देहरादून हाईवे पर हुआ हादसा

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का शनिवार (18 अक्टूबर) को कार एक्सीडेंट हो गया है. यह हादसा दिल्ली-देहरादून हाईवे पर हुआ है. इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है. बता दें तत्काल उन्हें दूसरी गाड़ी से रवाना किया है. फिलहाल सीएम की हालत स्थिर बताई जा रही है.

इस बात की जानकारी हरीश रावत ने सोशल मीडिया के जरिए दी है. यह हादसा एमआईईटी कॉलेज के पास वाहनों की आपसी टक्कर की वजह से हुआ है. इस हादसे में हरीश रावत बाल-बाल बचे हैं. मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत रावत को दूसरी गाड़ी से सुरक्षित रवाना किया. इस बीच सीएम ने कहा, 'मैं पूरी तरह से हूं ठीक, चिंता की कोई बात नहीं है.'