उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है ऐसे में चुनाव जीतने के लिए जहाँ कांग्रेस को मजबूती से एक साथ खड़े रहने की जरूरत है. वहीं इस बीच बागेश्वर में आयोजित हुए कांग्रेस के कार्यक्रम में पार्टी की अंदरूनी खींचतान शुक्रवार को सबके सामने आ गई.

दरअसल मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के बीच माला पहनाने को लेकर विवाद हो गया. इस विवाद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी हैं. इस दौरान मंच पर कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद थे. वहीं प्रदेश प्रभारी भी मंच पर हंसते हुए नजर आईं.

सर पकड़ती नजर आई प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा

मिली जानकारी के अनुसार कार्यक्रम में स्वागत के दौरान माला पहनाने के तरीके और क्रम को लेकर दोनों नेताओं में विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों वरिष्ठ नेताओं के बीच असहमति मंच पर साफ दिखने लगी. इस दौरान हालात ऐसे बन गए कि अपने 6 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आई प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा अपना सिर पकड़ती नजर आई.

विवाद के अंत में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने माला पहनने से ही इनकार कर दिया. फिलहाल यह विवाद अब उत्तराखंड की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है. बता दें कि चुनाव से पहले सभी दलों की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. वहीं कांग्रेस में तनातनी देखने को मिल रही है.

पहले से थी दो गुटों की चर्चा

उत्तराखंड कांग्रेस में लंबे समय से गुटबाजी को लेकर बातें सामने आती रही हैं. खासतौर पर हरीश रावत और यशपाल आर्य के अलग-अलग गुटों की चर्चा हमेशा से ही रही है. पार्टी के भीतर भी इसे लेकर दबी जुबान में बातें हमेशा से होती रही हैं. हालांकि सार्वजनिक मंच से इस तरह की तस्वीरें सामने आना पार्टी के भीतर की अंदरूनी कलह को खुलकर उजागर करने के लिए काफी है.

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