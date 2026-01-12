हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
लोहड़ी-मकर संक्रांति पर हरिद्वार के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी, भारी वाहनों की एंट्री बंद, 14 जनवरी तक डायवर्जन लागू

लोहड़ी-मकर संक्रांति पर हरिद्वार के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी, भारी वाहनों की एंट्री बंद, 14 जनवरी तक डायवर्जन लागू

Hardiwar News: एसएसपी हरिद्वार ने शहर वासियों से अपील की है कि वे लोग ट्रैफिक प्लान देखकर ही घरों से निकलें, ताकि किसी भी दिक्कत से बचा जा सके.उन्होंने जानकारी दी कि भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा

By : रोहित सिखौला, हरिद्वार | Updated at : 12 Jan 2026 07:04 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड के हरिद्वार में लोहड़ी और मकर संक्रांति पर्व पर आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ और वाहनों की संख्या को देखते हुए हरिद्वार पुलिस ने सोमवार (12 जनवरी) रात से 14 जनवरी की रात तक ट्रैफिक प्लान जारी किया है. जिसमें भारी वाहनों को बॉर्डर पर ही रोका जाएगा. इसके अलावा देहरादून-ऋषिकेश जाने और आने वाले वाहनों के लिए भी रूट निर्धारित कर दिया गया है.

एसएसपी हरिद्वार ने शहर वासियों से अपील की है कि वे लोग ट्रैफिक प्लान देखकर ही घरों से निकलें, ताकि किसी भी दिक्कत से बचा जा सके. इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सोमवार की मध्य रात्रि से वुधवार मध्य रात्रि तक भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा. बाहर जाने वाले वाहनों के लिए ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया है.

ऐसा रहेगा डायवर्जन और ट्रैफिक प्लान

  • चीला मार्ग को ऋषिकेश से केवल एक्जिट के लिए प्रयोग किया जायेगा.
  • चण्डी चौक पर यातायात का दबाव बढने पर 2 डायवर्जन से वन-वे लागू किया जायेगा.
  • सामान्य यातायात के दबाव में गुरूकुल कांगड़ी सर्विस लेन से सिंहद्वार होते हुए शंकराचार्य चौक की ओर भेजा जायेगा जिससे वाहनों का प्रवेश शहर में धीमा होगा.
  • टोल प्लाजा पर वाहन की एक्जिट का दबाव बढने पर एक्जिट के लिए नहर पट्री का प्रयोग किया जायेगा.
  • यातायात का दबाव बढने पर देहरादून, ऋषिकेश जाने वाली प्राईवेट बसों को मोहण्ड के रास्ते भेजा जायेगा.

इन स्थानों पर होगी पार्किंग

1-मेरठ-मुजफ्फरनगर-पंजाब से स्नान हेतु हरिद्वार आने वाले वाहनों के लिए रूट एवं पार्किंग- 

  • दिल्ली-मेरठ-मुजफ्फरनगर-नारसन-मंगलौर-कोर कालेज-ख्याति ढाबा-गुरूकुल कांगड़ी-शंकराचार्य चौक-हरिद्वार.
  • पार्किंग-(अलकनन्दा-दीनदयाल-पंतद्वीप-चमकादड़ टापू)-यातायात का अत्यधिक दबाव होने पर वाहनों के लिए रूट एवं पार्किंग.

 

  • दिल्ली-मेरठ-मुजफ्फरनगर-नारसन-मंगलौर-नगलाइमरती-लक्सर-फेरूपुर-जगजीतपुर-एस0एम0तिराहा-शनिचौक मात्रृसदन पुलिया.
  • पार्किंग-(बैरागी कैम्प पार्किंग).

2-दिल्ली/पंजाब-हरियाणा से आने वाले वाहनों का अत्यधिक  दबाव बढने पर वाहनों का डायवर्जन रूट प्लान-

  • सहारनपुर-मण्डावर-भगवानपुर-अब्दुलकलाम चौक-नगलाइमरती-लक्सर-सुल्तानपुर-फेरूपुर-जगजीतपुर-एस0एम0 तिराहा-शनि चौक-मात्रृसदन पुलिया.
  • पार्किंग-(बैरागी कैम्प पार्किंग).
  • दिल्ली-मेरठ से आने वाले वाहनों का यातायात का दबाव बढ़ने पर नजीबाबाद जाने वाले वाहनों के लिए रूट प्लान-दिल्ली-मेरठ-मुजफ्फरनगर-नारसन-मंगलौर-नगलाइमरती-लक्सर-बालावाली-बिजनौर-नजीबाबाद.

3-मुरादाबाद/नजीबाबाद से देहरादून, ऋषिकेश से स्नान हेतु हरिद्वार आने वाले वाहनों के लिए रूट प्लान एवं पार्किंग-

(छोटे वाहनों के लिए)

  • नजीबाबाद-चिड़ियापुर-श्यामपुर-चण्डी चौकी-चण्डी चौक
  • पार्किंग-(दीनदयाल-पंतद्वीप-चमकादड़ टापू).

(बड़े वाहनों के लिए)

  • नजीबाबाद-चिड़ियापुर-श्यामपुर-2 डायवर्ट किया जायेगा.
  • पार्किंग-(गौरीशंकर-नीलधारा).

4- देहरादून/ऋषिकेश से स्नान हेतु हरिद्वार आने वाले वाहनों के लिए रूट प्लान एवं पार्किंग-

  • देहरादून/ ऋषिकेश -नेपालीफार्म-रायवाला-हरिद्वार.
  • पार्किंग-(लालजीवाला-पंतद्वीप-चमकादड़ टापू)

5-देहरादून/ ऋषिकेश (गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ) से मेरठ-दिल्ली जाने वाले वाहनों के लिए रूट प्लान-देहरादून/ ऋषिकेश-नेपालीफार्म-रायवाला-चण्डी चौक से NH 344 से मेरठ-दिल्ली.

6-देहरादून/ ऋषिकेश (गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ) से नजीबाबाद जाने वाले वाहनों के लिए रूट प्लान-

देहरादून/ ऋषिकेश -नेपालीफार्म-रायवाला-चण्डी चौक-चण्डी चौकी-श्यामपुर-नजीबाबाद.

7-दिल्ली-पंजाब/हरियाणा से स्नान हेतु हरिद्वार आने वाले प्राईवेट बसों का रूट प्लान-नारसन-मंगलौर- नगलाइमरती-लक्सर-सुल्तानपुर-फेरूपुर-जगजीतपुर-एस0एम0तिराहा-शनि चौक-मात्रृसदन पुलिया-(बैरागी कैम्प पार्किंग).

8-दिल्ली-पंजाब-हरियाणा से ऋषिकेश/देहरादून जाने वाले वाहनों हेतु रूट प्लानः-नारसन-मंगलौर-अब्दुल कलाम चौक-मण्डावर-मोहण्ड से होते हुए देहरादून/ऋषिकेश जायेंगे.

आटो/विक्रम डायवर्जन

लोहड़ी एवं मकर संक्रान्ति स्नान पर्व के दौरान ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाने पर समयानुकुल  देहरादून/ऋषिकेश/रायवाला की तरफ से आने वाले विक्रम/आटो रिक्शा को फोरलेन जयराम मोड़ तक ही आने दिया जायेगा. जयराम मोड़ से आगे नही जायेंगे। यही पर सवारी उतार कर वापस जायेंगे.

लोहड़ी एवं मकर संक्रान्ति स्नान पर्व के दौरान ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाने पर पुल जटवाडा/ज्वालापुर से आने वाले विक्रम/आटो रिक्शा रानीपुर मोड, देवपुरा होते हुए बस स्टेशन/रेलवे स्टेशन शिवमूर्ति तिराह से डायवर्जन यू-टर्न तुलसी चौक की ओर करते हुए कनखल की ओर तथा ज्वालापुर की तरफ जाने वाले बिक्रम/आटो रिक्शा को मायापुर फायर सर्विस से देवपुरा चौक होते हुए रानीपुर मोड से बीएचईएल तथा ज्वालापुर जा सकेगें.

लोहड़ी एवं मकर संक्रान्ति स्नान पर्व के दौरान ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाने पर पुल बीएचईएल की तरफ से आने वाले विक्रम/आटो रिक्शा भगत सिंह चौक होते हुए टिबडी फाटक, पुराना रानीपुर मोड, देवपुरा होते हुए बस स्टेशन/रेलवे स्टेशन शिवमूर्ति तिराह से डायवर्जन यू-टर्न तुलसी चौक की ओर करते हुए कनखल की ओर तथा ज्वालापुर की तरफ जाने वाले बिक्रम/आटो रिक्शा को मायापुर फायर सर्विस से देवपुरा चौक होते हुए रानीपुर मोड से बीएचईएल तथा ज्वालापुर जा सकेगें.

लोहड़ी एवं मकर संक्रान्ति स्नान पर्व के दौरान ललतारा पुल से शिवमूर्ति तक सभी प्रकार के वाहनों विक्रम/आटो रिक्शा/टैक्सी का आवागमन प्रतिबन्धित रहेंगे.

About the author रोहित सिखौला, हरिद्वार

रोहित सिखौला 2004 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. राजनीतिक, क्राइम और धार्मिक खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं.
Published at : 12 Jan 2026 07:04 AM (IST)
Traffic Diversion Haridwar News UTTARAKHAND NEWS
Embed widget